Vai estar disponível a cada terça-feira até ao final do mês de agosto, no restaurante do Onyria Marinha Boutique Hotel, a unidade de cinco estrelas da Quinta da Marinha, em Cascais. O menu é longo e inclui propostas de diferentes cozinhas, da japonesa à tailandesa, passando pela coreana. A acompanhar está uma lista de cocktails pensados para esta viagem gastronómica.

O menu inclui iguarias como bibimbap de porco, uma bowl de arroz tipicamente coreano, mas também pad thai, a popular massa tailandesa, com rubia galega, a típica espetada japonesa, yakitori de frango, ou baos, os pães chineses cozidos a vapor. Já nas sobremesas pode escolher entre cheesecake japonês, ameixa, gengibre e matcha e mousse de chocolate branco e kimichi.

Entre as sugestões de bebidas encontra-se o Asian Terroir que consiste numa mistura de shochu, bebida popular no Japão, atualmente até mais do que o sake, ginger beer, sumo de lima grelhada, pepino agridoce e espuma de pistáchio ou o Yubai, uma mescla de midori, cordial de citronela, maçã e clara de ovo.

O menu de street food, que inclui uma entrada e 14 pequenos pratos para provar, tem um custo de 55€ por pessoa, enquanto quatro cocktails ficam a 24€. Já o pacote completo de menu e bebidas fica por 62€.