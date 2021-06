A confeitaria Mara Cakes chega a Portugal com uma afirmação ambiciosa: “quer tornar a venda especializada de bolos caseiros numa tendência através da qualidade dos seus produtos. Uma confeitaria dedica-se à produção e finalização de vários tipos de doces, fazendo todo o processo do início ao fim”, lemos no comunicado que apresenta aquele espaço prestes a inaugurar na capital.

“Neste espaço não existe a venda de bolo à fatia. Todos eles são feitos de forma individual para que possam proporcionar todo o sabor e a melhor experiência aos clientes. Entre várias especialidades, é possível encontrar sabores como o brownie gourmet de chocolate, cheesecake de avelã, bolo de frutos vermelhos ou até de pistacho”, refere Mara, a proprietária da marca.

“Os nossos bolos são 100% artesanais, preparados diariamente para garantir a sua frescura. Tudo é produzido no próprio espaço da confeitaria com o máximo carinho, desde o bolo ao próprio recheio”, continua Mara.

Educadora de infância, a proprietária da Mara Cakes dedicou-se à dois anos à cozinha para abrir o seu próprio espaço. Hoje, para além do trabalho na confeitaria, “realiza workshops em todo o mundo, contando com mais de 20 mil alunos. Mara, também autora, já lançou três livros e está a preparar mais um em Portugal”, lemos no já referido comunicado.

A loja situa-se no Campo Grande, n.º 30D, junto ao edifício da Caixa Geral de Depósitos, e encontra-se aberto, numa fase inicial, de segunda a sábado entre as 10hoo e as 19h00.