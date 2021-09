Após uma longa e quente semana de trabalho, em casa ou no escritório, não há nada melhor do que descontrair numa mesa rodeada de amigos, se possível numa esplanada e com uma bebida bem fresca. Cenário perfeito para entrar no fim de semana com o pé direito à boleia da campanha que a cerveja Heineken Sextou promete proporcionar.

Todas as sextas-feiras, das 17h00 às 19h00, até ao fim do ano, a cerveja Heineken® promove uma happy-hour onde não faltam ofertas: uma Heineken na compra de duas, ou duas na compra de quatro. São vários os pontos de venda aderentes de norte a sul do país: “basta chegar, perguntar se a campanha Heineken® Sextou está em vigor”, informa a marca.

Para que as sextas-feiras se tornem ainda mais especiais, e frescas, Heineken também está a promover encontros ao pôr do sol com música ao vivo e um DJ. Em Lisboa, a música chega ao Topo Chiado a 3 de setembro e ao Titanic a 10 do mesmo mês.

Por seu turno, no Porto, os encontros estão marcados para 17 de setembro (Lift), 24 de setembro (Rooftop Santa Catarina), 1 de outubro (KUG) e 8 de outubro (MXM).