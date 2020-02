Lauren Ko é, além de uma artista, uma pasteleira autodidata e uma instagrammer de sucesso. A fundadora da popular conta de Instagram @lokokitchen, descendente de japoneses, cresceu em San Diego mas vive, atualmente, em Seattle, no norte nos Estados Unidos da América. Em 2017, publicou a primeira fotografia das tartes geométricas que gosta de confecionar, no seu perfil. Em poucas horas, a publicação teve mais de 600 gostos e a americana tomou logo uma decisão.

Decidiu continuar a publicar todas as tartes que ia fazendo, para gaúdio dos muitos fãs que entretanto ganhou. "A minha conta tornou-se totalmente viral dois meses depois da primeira publicação", explica a pasteleira no seu site. Hoje, com mais de 312.000 seguidores, Lauren Ko inspira pasteleiros de todo o mundo com o seu estilo geométrico e colorido. A última tarte que mostrou, que pode ver na galeria de imagens que se segue, teve, em dois dias, 11.372 gostos.

As deliciosas tartes que faz podem demorar entre duas a seis horas a concluir, dependendo do design que escolhe. "A massa requer tempo de refrigeração no frigorífico entre cada uma das fases de preparação e a cozedura leva, pelo menos, uma hora. Há até casos em que leva duas", refere Lauren Ko. Apesar dos muitos pedidos que recebe, nada do que faz é para venda. Partilha tudo com familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho do marido e até com desconhecidos.

Por vezes, doa a instituições da comunidade local. "Nada é desperdiçado", garante a pasteleira. Lauren Ko já viu as suas obras publicadas em revistas como a Vogue, a Oprah Magazine e a Cosmopolitan, em jornais como o The Washington Post e o The Seattle Times e ainda em sites noticiosos como o BuzzFeed. Esteve também no reputado programa de culinária "Martha bakes" de Martha Stewart e no programa de televisão "Innovation nation" de Henry Ford.

Em 2018, Lauren Ko integrou a lista do The Bake Feed Baker's Dozen, distinção atribuída aos 13 nomes mais promissores da panificação e da pastelaria. No dia a dia, dá aulas particulares e faz formação a equipas corporativas, para além dos workshops que promove e que, por norma, esgotam com facilidade. Nos dias 6 e 7 de junho, vem a Barcelona, em Espanha, ensinar a sua arte e revelar os segredos de seis das suas tartes em duas masterclasses. Ainda há lugares livres.