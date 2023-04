A coleção de primavera da Renova

Para celebrar a chegada de uma nova estação, a Renova dá a conhecer a sua coleção de produtos de Primavera, uma linha inspirada pelo despertar da cor, naquela que é a temporada mais florida do ano.

A gama é composta por diferentes produtos: desde o papel higiénico aos guardanapos, dos rolos de cozinha aos lenços de bolso e aos lenços faciais, com diferentes motivos primaveris, onde predominam os tons suaves e o design floral.

Os novos sabores Casal Garcia Fruitzy

créditos: Divulgação

Trata-se de uma bebida aromatizada à base de vinho, baixa em álcool – apenas 5% – e com sabor a fruta. A pensar no verão que se aproxima, a marca apresenta agora três novos sabores: ananás, limão e pêssego. Refrescante, agradável em boca e muito leve.

A gama apresenta-se em garrafa estilo espumante, cores vibrantes e rótulo correspondente a cada aroma. Assim, Casal Garcia Fruitzy está agora disponível no mercado em cinco sabores (melão, morango, ananás, limão e pêssego).

A receita para servir mantém-se: servir bem fresco e adicionar a respetiva fruta ou hortelã, se assim o desejar.

A salada refeição com proteína vegetal da Vitacress

A Vitacress lança uma nova salada refeição com um sabor que se distingue das restantes opções da marca por ser vegetariana. A Veggie é a solução para quem procura uma refeição leve e prática, fresca e com sabor. Esta novidade foi desenvolvida em parceria com a Garden Gourmet – marca de produtos vegetarianos e plant based – e é composta com um dos seus best-sellers: as tiras braseadas.

A salada é composta por um mix de alface verde e alface roxa, com cenoura e beterraba ripada e croutons de alho e salsa, para um toque mais crocante. A novidade vem das tiras braseadas, semelhantes a nuggets, à vista e no sabor, feitas com proteína vegetal de trigo e soja. A salada é finalizada com lascas de queijo e molho Caesar.

Dois novos blends de café americano da NESCAFÉ Dolce Gusto

A marca de cápsulas acaba de lançar dois novos blends de café americano, New York Morning Blend e Miami Morning Blend. Estas novidades juntam-se à gama de cápsulas de café da marca, que se quer posicionar como uma coffeeshop em casa dos consumidores portugueses.

Estas inovações são inspiradas nas manhãs agitadas das duas cidades americanas nomeadas nos produtos. O New York Morning Blend motivado pelo estilo de vida de Nova Iorque, a cidade que nunca dorme, apresenta-se como um blend arrojado e encorpado, de intensidade 10, para todos aqueles que procuram um boost de energia pela manhã. Já o Miami Morning Blend é um café equilibrado e suave, de intensidade 5, com um aroma doce e floral e com uma textura cremosa, resultante das suas notas subtis de mel e caramelo. Este blend é destinado a quem procura um café mais leve para iniciar o seu dia.

Uma edição limitada do gin Hendrick's

créditos: Divulgação

Hendrick's Gin revela FLORA ADORA, uma nova edição limitada, proveniente diretamente do seu Gabinete das Curiosidades, criada a partir de uma infusão floral.

Ideal para encontros casuais, esta edição limitada tem um aroma de flores e um caráter fresco e herbal. A essência de zimbro e coentro é alongada por características florais verdejantes, exuberantes e doces.

Criada no Hendrick's Gin Palace, na acidentada costa de Ayrshire, no sudoeste da Escócia, a Mestre de Destilaria da marca, Ms Lesley Gracie revela o fascínio que sentiu ao assistir à polinização no seu jardim e usou o seu bouquet floral como inspiração e infusão para a nova edição limitada. FLORA ADORA, já está disponível em retalhistas e bares selecionados.

Dois novos Ben & Jerry’s Sundae

A nova gama Ben & Jerry's Sundae traz dois novos sabores com mais pedaços para os fãs de doce de leite e de chocolate.

O Sundae Dulce De-Lish é um gelado de caramelo com pedaços de caramelo e molho de caramelo e ainda com uma camada de gelado cremoso de chocolate em cima, com mais molho de caramelo e pedaços de chocolate salgado.

O Sundae Choco-Lotta Cheesecake é um gelado de chocolate com pedaços de chocolate e molho de bolacha de chocolate e ainda com uma camada de gelado cremoso de chocolate em cima, com mais molho de chocolate e pedaços de chocolate salgado.

Os dois novos Ben & Jerry’s Sundae podem ser encontrados em qualquer supermercado e hipermercado e ainda nas aplicações de Delivery. O Sundae Dulce De-Lish via Uber Eats, Bolt Food e Glovo e o Sundae Choco-Lotta Cheesecake através da Getir.

Brazil e Vietnam, os dois novos cafés Delta Q

A Delta Q acaba de reforçar o seu posicionamento de especialista em café através do lançamento de dois novos cafés. Brazil e Vietnam vêm reforçar a gama Origens.

Enquanto o Brazil se caracteriza pelo aroma suave, com notas de ananás e manga, o Delta Q Vietnam caracteriza-se pelo sabor intenso, com ligeiras notas a mel e frutos maduros.

Além destas novidades, fazem parte desta gama os cafés Colômbia, Jamaica, Timor, Etiópia, Quénia e Tanzânia. A gama Origens já se encontra disponível nos pontos de venda habituais e na loja online da marca (mydeltaq.com) a um PVP de 4,59 euros.

Fit Spirulina, o suplemento mais recente da Föld

A Föld, marca de superalimentos biológicos 100% portuguesa, acaba de lançar um novo produto no mercado, Föld Fit Spirulina. Esta novidade, por ser rica em proteína e em clorofila, contribui para a redução do cansaço e da fadiga, proporcionando mais vitalidade e energia diárias. Também ajuda à recuperação e regeneração muscular, sendo aconselhado a desportistas.

A spirulina é uma microalga rica em proteínas e vitaminas, que contém na sua composição clorofila, um poderoso antioxidante e purificante para o organismo. É conhecida por proporcionar energia e bem-estar, devido à presença de magnésio e ao seu efeito pré-biótico que fortalece as bactérias boas do intestino, permitindo uma maior produção da vitamina B6. Inibe a absorção de colesterol no intestino, diminuindo os níveis de gordura no sangue e o colesterol “mau”. O seu teor em ferro faz com que a spirulina contribua para a prevenção e tratamento da anemia, de acordo com o comunicado.

Este suplemento já está disponível em farmácias, em comprimidos. A dose diária recomendada é de seis comprimidos (3.000mg de spirulina biológica), que devem ser tomados três vezes ao dia (dois de cada vez), antes das refeições. Cada embalagem dá para dois meses. O preço recomendado é de 13,49 euros.