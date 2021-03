A Pure Piraña é uma nova marca de hard seltzers que promete animar este verão. Os hard seltzers são já uma tendência global, e Portugal não passou ao lado.

Com apenas 92Kcal e 2grs/açúcar por lata (330ml) e feita com sabores totalmente naturais, apresenta-se como uma alternativa saudável a bebidas alcoólicas doces. De acordo com a Heineken, a procura por opções de bebidas alcoólicas naturais, frutadas, mas não doces, está a aumentar.

Vai poder desfrutar desta refrescante hard seltzer em dois sabores, limão e frutos vermelhos, sabendo que é naturalmente vegan-friendly, não tem glúten, é baixa em hidratos de carbono, em açúcar e em calorias.