A série “Lodge Pops” está de regresso ao 1982 Bar para um segundo pop-up. Depois de uma primeira edição, a iniciativa estival da Churchill’s volta a juntar comida e música no jardim das Caves, em Gaia. O segundo pop-up da série recebe João Ribeiro, chef do restaurante Goela. O cozinheiro vai levar aos jardins da Churchill’s o cruzamento de sabores e referências internacionais que popularizou no seu espaço sob o lema da “comida de conforto aleatória”.

O menu, uma viagem pelos sabores do mundo, abre com Pão de massa mãe acompanhado por romesco e manteiga. O jogo entre referências internacionais e sabores nacionais segue em pratos inventivos como o Katsu sando, cogumelo, teryaki e slaw (vegan), a Salada de melancia, tomate, feta e cebola, as Croquetes de presunto e queijo da ilha ou o Bao de sardinha Pinhais, kimchi e pimento aioli – uma receita desenvolvida em parceria com as Conservas Pinhais no âmbito da ação “Pinhais vai à rua”. A fechar a viagem, há opções para todos os gostos: Tartelete de limão, merengue e lavanda, Pain perdu com nectarinas, morangos e mascarpone e Eclair de chocolate, avelã e baunilha – sobremesas que harmonizam na perfeição com um copo do refrescante Dry White Port da Churchill’s ou com um dos vários cocktails do 1982 Bar.

A música vai estar a cargo do DJ da casa James Graham – também conhecido como Grapevinyl – que apresentará uma seleção musical versátil, perfeita para dançar e acompanhar uma tarde passada na companhia de amigos e dos premiados vinhos da Churchill’s.

O almoço será servido a partir das 13h00 e até a comida acabar. A Churchill’s sugere chegar a tempo de reservar uma mesa de piquenique, mas estão disponíveis toalhas para que os visitantes se possam sentar no amplo relvado do jardim com vista sobre o Douro.

O terceiro “Lodge Pop” terá lugar no dia 24 de setembro e vê regressar aos jardins da Churchill’s, desta vez como DJ, a artista visual Kruella D’Enfer, que em 2021 trouxe uma explosão de cor ao 1982 Bar numa intervenção artística para celebrar os 40 anos da Churchill’s.

Os próximos cartazes serão partilhados no Instagram e Facebook da Churchill’s.