Existem diversas variedades de açúcar, dependendo da forma de produção.

Açúcar mascavado

Pode ser encontrado na versão clara e escura. Esta contém maior percentagem de melaço, daí a sua cor caramelizada, que resulta particularmente bem em bolos de chocolate. O mascavado claro, a lembrar a cor do mel, é bastante aromático e muito utilizado em doçaria.

O açúcar mascavado tem menos aditivos químicos que o açúcar branco e conserva maiores propriedades nutricionais (vitamina B1, B2, e B6, cálcio, magnésio, fósforo e potássio), além de ser ligeiramente menos calórico.

Açúcar amarelo

É areado e refinado sem eliminar totalmente o melaço, o que lhe dá a cor dourada. De paladar agradável e maior teor de humidade, este açúcar é ideal para receitas que se conservam por mais tempo, como o bolo de mel, canela ou noz, broas doces, sonhos, etc.

Açúcar demerara

A sua cor dourada é semelhante à do açúcar mascavado, mas na verdade este açúcar é mais refinado. A coloração resulta da adição de xaropes no processo de fabrico. Suave e estaladiço, pode ser utilizado na cobertura de bolos, cereais e frutas ou para adoçar o chá e o café.

Açúcar refinado (açúcar puro de cana)

A cor branca deve-se à sua composição: 99,9% de sacarose. Mais processado face ao açúcar mascavado, é a variedade mais utilizada na cozinha, para os mais diversos fins.

créditos: Evan Hein/Unsplash

Açúcar de pasteleiro

Também conhecido por açúcar confeiteiro ou icing sugar, é muito fino e cristalino. Trata-se de açúcar branco moído mais finamente, ao qual é adicionado uma pequena quantidade de anti-aglomerante sem sabor nem cor. É usado principalmente na decoração de bolos, pois é ideal para polvilhar. Tem a vantagem ser rapidamente dissolvido, mesmo a frio.

Açúcar orgânico

Produzido sem recurso a aditivos químicos, pode ser encontrado na versão clara e dourada. É utilizado em substituição do açúcar normal por quem tem preocupações ambientais, embora ainda não esteja facilmente disponível.

Xarope (açúcar líquido)

Transparente e límpido, é usado em bebidas e rebuçados, resultando da mistura de sacarose com água.

Xarope invertido

É utilizado em calda de frutas, gelados e sorvetes, licores e geleias. É composto por 1/3 de glicose, 1/3 de frutose e 1/3 de sacarose, garantindo alta resistência à contaminação bacteriológica.

Cristais de açúcar

Os cristais de maior dimensão são muito usados para adoçar chás e cafés, de forma sofisticada. Também podem ser usados em coberturas de bolos e biscoitos.

Açúcar light

Mistura de cana-de-açúcar e sucralose, com grande poder adoçante mas sem calorias. Pode ser usado como açúcar normal em qualquer receita (reduzindo a quantidade para um terço do indicado), ao contrário dos adoçantes à base de edulcorantes que não se misturam bem com os outros ingredientes.