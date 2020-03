Já lhe aconteceu abrir uma garrafa de vinho e pensar que estava estragado? Saiba porquê

Vinhos “azedos” ou “avinagrados”

Outra expressão muito utilizada é a do vinho “azedo” ou “avinagrado”, dois adjetivos associados à presença de um elevado grau de acidez volátil no vinho. Este defeito no vinho faz-se sentir pelo seu característico aroma a verniz ou cola e tem origem na presença, nas uvas ou na adega, de várias estirpes de bactérias acéticas que, quando em contacto com o oxigénio, degradam (oxidam) o álcool do vinho em outros compostos indesejáveis, que irão dar origem a estes aromas desagradáveis. A qualidade das uvas e a sua seleção durante a vindima, juntamente com uma boa higienização da adega, são fatores chave na prevenção deste defeito.

Vinhos com cheiro a “ovo podre”

Embora não seja uma expressão muito associada ao vinho, o aroma pouco simpático de ovos podres resulta de uma redução do vinho – esta redução, sendo o oposto da oxidação, ocorre em ambientes com pouco oxigénio e dá origem a compostos sulfúricos indesejáveis que estão na base deste aroma que pode também ser descrito como alho ou gás de cozinha. Em alguns casos o arejamento do vinho atenua ou elimina por completo a redução do vinho.

“Borras” no final das garrafas

Muitas vezes encontramos sedimentos no final de uma garrafa de vinho, especialmente nos tintos mais envelhecidos. Apesar de estes sedimentos (“Borras”) não serem visualmente apelativos, não constituem um defeito do vinho. A presença de borra resulta da agregação de vários compostos naturalmente presentes no vinho que, ganhando volume e peso, acabam por se sedimentar e se depositar no fim da garrafa. Este fenómeno pode indicar um processo mais artesanal de vinificação, durante o qual o vinho não foi estabilizado ou filtrado – alguns enólogos optam por não realizar a filtração do vinho de modo a potenciar a sua complexidade.

Além destes defeitos que podem ocorrer, existem outros como, por exemplo, a presença de leveduras Brettanomyces, mais vulgarmente chamadas de “Brett”, na composição do vinho – podendo potenciar um aroma de “cão molhado”, “suor de cavalo” ou “couro”. Este tipo de leveduras está presente nas uvas, mas também pode estar alojado na adega, especialmente nas barricas de madeira já usadas, e prospera em ambientes com um alto teor de glucose (açúcar) e baixa acidez, normalmente no final da fermentação ou durante o estágio em barrica. Mais uma vez, a qualidade das uvas e a higiene na adega são fundamentais para evitar a propagação desta levedura.