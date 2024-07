Não é segredo que verão nos pede uma mesa fresca, rápida, sem que abramos mão de receitas nutritivas e equilibradas. Nem sempre a imaginação nos visita chegado o momento de irmos para a cozinha. Para mais quando o tempo de lazer nos pede isso mesmo, descanso e evasão. Tome como exemplo os seguintes ingredientes. Tomate, pêssegos, camarão cozido, anchovas, uma dose generosa de ervas aromáticas, um queijo cremoso e, a unir todos estes acepipes, uma bela massa. Sabe qual é o resultado? Uma magnífica Salada de camarão e pêssego que nos diz “verão”.

Nestes meses de sol, ar livre e férias, a Milaneza desenvolveu uma edição especial de massas para saladas. O que nos trazem estas massas? Foram pensadas para casarem na perfeição com a estação mais quente do ano. Isso mesmo vimos na aproximação à receita que abriu este artigo. Há mais sugestões, como constataremos no final destas linhas. Por agora, há que conhecer as estrelas da companhia, o trio de massas que celebra a leveza e a praticidade da mesa desta estação do ano.

Façamos as honras da casa e eis que entram as massas 100% naturais da Milaneza: Eliche Tricolore, Pennoni Rigati e Farfalle Integrale, cada qual com o seu quê de personalidade, embora todas elas com um denominador comum, o cuidado que trazem na sua produção.

Um processo 100% natural

As massas Milaneza são feitas de trigo duro, uma fonte rica de nutrientes importantes para a saúde. Estas massas contêm 14% de proteína e no seu fabrico passam por um processo de secagem natural e exclusivo, que proporciona uma base nutritiva para qualquer refeição. Acresce que a versatilidade destas massas permite combiná-las com uma ampla gama de ingredientes. O mesmo é dizer, uma mesa que agradará a diferentes gostos e preferências.

A fazer prova do aqui escrito, eis que lhe deixamos um trio de receitas inspiradoras.

Eliche Tricolore: hélices tricolores que aliam o trigo-duro ao tomate, espinafre e brócolos. Uma massa que coze entre 9 a 11 minutos e que prepara a deliciosa Salada de rabanetes e presunto.

Salada de rabanetes e presunto. créditos: Milaneza

Pennoni Rigati: Um multifacetado macarronete que coze de 8 a 10 minutos. Mantém uma textura ideal durante várias horas e prepara, entre muitas outras receitas, a já nossa conhecida Salada de camarão e pêssego.

salada de camarão e pêssego créditos: Milaneza

Farfalle Integrale: Laços integrais enriquecidos com fibra de aveia, mantendo uma textura ideal durante várias horas. Uma massa que coze entre 10 a 12 minutos e que se presta a esta inesquecível Salada de melancia e pepino.

Salada de melancia e pepino. créditos: Milaneza

Este verão inspire-se no universo Milaneza e encontre receitas para todas as ocasiões.