Se há coisa que os portugueses não dispensam é de bons momentos vividos em volta da mesa, mas sabia que isso pode estar a contribuir para o aumento da sua fatura da luz?

Na maioria das habitações, a cozinha é a divisão responsável por gastar 40% da energia consumida e este valor tende a aumentar consideravelmente se o consumo não for feito de forma sustentável e eficiente.

Utilizar os eletrodomésticos adequados, preparar várias refeições ao mesmo tempo ou escolher estrategicamente os utensílios com que vai cozinhar são algumas das decisões que podem influenciar o valor das suas faturas de energia. Quer saber de que forma? Siga as dicas da Selectra- especialista em tarifas de eletricidade e gás- e comece a poupar já hoje.

Como posso começar a poupar mais?

1. Escolher eletrodomésticos eficientes

Já deve ter lido várias vezes sobre a importância de escolher eletrodomésticos eficientes, mas nunca é demais alertar para este ponto, porque uma simples mudança de um aparelho com a etiqueta energética C para um de classe A pode levá-lo a poupar entre 30 a 60% de energia.

A diferença vai sempre depender das características do eletrodoméstico em questão, mas uma coisa é certa: ao optar pelos da primeira categoria, vai contribuir para a diminuição do valor da sua fatura de energia.

2. Privilegie o microondas invés do forno

Utilize o microondas invés do forno para confecionar e aquecer pequenas refeições e poupe aproximadamente 60 a 70% de energia.

Este eletrodoméstico é muitas das vezes ignorado, porém consegue ser muito eficiente, principalmente quando o objetivo é o de poupança de energia.

3. Aposte numa panela de pressão

Se ainda não investiu numa boa panela de pressão, fique a saber que esta pode ser uma grande aliada para poupar energia enquanto cozinha.

Ao confecionar as refeições em metade do tempo em comparação com as outras panelas, consegue não só poupar tempo como também energia, aproveitando o máximo do calor do fogão no menor tempo possível.

4. Cubra os tachos e panelas

Ao cozinhar, opte por panelas e tachos com fundo térmico, de preferência planos, e cubra-os com as devidas tampas enquanto cozinha. Desta forma, evita a perda de calor do fogão e demora menos tempo a atingir a temperatura desejada, conseguindo assim cozinhar mais rapidamente.

5. Utilize o tamanho certo do fogão

Se tem um fogão de indução ou de vitrocerâmica, escolha a zona do fogão ajustada ao tamanho da panela com que vai cozinhar.

Ao utilizar o tamanho adequado, consegue rentabilizar o máximo de energia, ao contrário de uma panela de tamanho superior que irá inevitavelmente desperdiçar energia durante o processo.