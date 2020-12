“Enquanto houver café no mundo, o que pode correr mal?”, afirmou certo dia a escritora norte-americana Cassandra Clare. Ao sabor de uma chávena de café, viaja mais do que a bebida que celebramos diariamente. O café aconchega-nos corpo e alma, entrega-nos dose extra de otimismo e enriquece-nos com as experiências proporcionadas pelas suas múltiplas características.

Em casa, espicaçamos o início do dia com um café intenso e aveludado, oriundo do exótico Oriente. Já ao almoço, continuamos para um café com um suave sabor a cereais tão próprios de origens como a América do Sul. Finalmente, com a tarde, afeiçoamo-nos a um café que conjuga os aromas agridoces com notas de cereais. Um ritual diário tão diverso quanto as inúmeras possibilidades de escolhermos cafés de diferentes origens, personalidades e intensidades.

A casa dos presentes ao alcance de uma visita virtual Numa época do ano mágica, de prendas únicos e memoráveis, a Nespresso apresenta-nos a casa dos presentes, o espaço no digital onde encontramos um trio de edições limitadas de café, inspirados na tradição italiana; dezenas de acessórios de design e em edições permanentes e limitadas, assim como oferta em máquinas de café com descontos entre os 60 e os 100 euros, mediante a compra de 100 cápsulas.

Como diversa também é a oportunidade de oferecermos este mundo àqueles a quem queremos retribuir o nosso afeto. O familiar que não dispensa o café espresso extraído na perfeição; o amigo que adora a aventura de novos sabores a partir da sua máquina de café; o colega que se perde com os acessórios de design e que elevam a tira do café à categoria de arte.

Mais entusiasmante quando a pretexto de viajarmos para este mundo de café contamos com a possibilidade de nele desembarcamos à boleia do lugar que reúne inúmeros modelos de máquina de café com descontos até 100 euros*; assim como acessórios de edição permanente e limitada e onde se incluem peças de autor como a edição limitada ALESSI Double. O dispensador de cápsulas de parede dupla, desenhadas pelos designers italianos Donato D'Urbino e Paulo Lomazzi, é tributo à antiga arte Etrusca de trabalhar o ouro e uma homenagem a Itália.

O caminho para a felicidade em forma de café faz-se ao alcance de um computador e de uma ligação à internet. Terminal de embarque para a escolha entre dezenas de diferentes variedades de cafés, assim como a descoberta de um exclusivo trio de edições limitadas para o Natal: um café black - Il Caffé - e dois aromáticos - Torta di Nocciole e Amaretti Flavour -, da aveludada e cremosa bebida com grão proveniente do Vietname e Colômbia, ao aroma agridoce a baunilha e amêndoa do grão sul-americano, respetivamente.

Assinatura Nespresso: máquina nova de café por 1 euro Quanto pode valer um euro? No Plano de Assinatura da Nespresso vale-nos uma máquina de café nova. Há mais, as 12 mensalidades revertem totalmente como crédito, o mesmo é dizer, porta aberta para realizarmos alguns dos nossos sonhos. Crédito que pode ser usado para aquisição de café, acessórios e máquinas. Isto, num mundo de cafés com dezenas de referências e sempre com novidades.

No embalo das prendas de Natal, a possibilidade de fazermos da experiência doméstica do café momento digno de um especialista, ao entregarmos estes aromas e sabores aos “cuidados” de uma nova máquina ou dos acessórios que elevam a experiência de prova para o patamar gourmet.

Café em combinação com leites, chocolates, especiarias, ao alcance do toque de um botão. Sem esquecer que acessórios para espumas de leite perfeitas, dispensadores para cápsulas, colheres e aventais também fazem o mundo do bom café.