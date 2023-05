Antes de partir em viagem faça uma lista do que vai preparar, principalmente quando acompanhado por crianças. Recorde-se que não terá muito espaço para o armazenamento de alimentos, mas terá o suficiente para reservar alguns mantimentos para os primeiros dias.

Para o ajudar na preparação da viagem, a Yescapa, plataforma intermediária no aluguer de autocaravanas e campervans na Europa, partilha cinco receitas para preparar na sua autocaravana:

1. Smothie

Refresque-se com um smothie que é também ideal para os miúdos! Utilize uma mão cheia de mirtilos, uma ameixa, uma laranja, uma mão cheia de cerejas sem caroço e duas colheres de sopa de sementes de linhaça. Depois misture todos os ingredientes com a varinha mágica juntamente com gelo.

2. Panquecas

Há quanto tempo sonha com um delicioso pequeno-almoço na sua autocaravana enquanto olha para o mar?

Quem adora panquecas ao pequeno-almoço, vai certamente ficar fã desta receita, ideal para toda a família. Utilize 50 g de manteiga, 300 g de leite, 2 ovos, 30 g de açúcar, 200 g de farinha, 1 colher de chá de fermento e uma pitada de sal. Derreta a manteiga num recipiente, junte os restantes ingredientes e envolva bem até obter uma massa homogénea. No fim adicione duas colheres de farinha para as panquecas ficarem bem fofas.

3. Salada de manga

Esta receita é ótima, fácil de preparar no veículo e perfeita para levar para a praia. Corte um tomate grande e uma manga aos cubos, depois descasque um abacate e corte-o em pedaços pequenos, juntamente com uma cebola roxa. Misture tudo numa taça colocando um pouco de pimenta-preta, sal, sumo de lima e azeite. A mistura de doce e salgado é ótima e a receita é fresca e saudável.

4. Ovos de tomatada

Para preparar esta receita deliciosa necessita de uma lata de atum, dois dentes de alho, cebola picada e caril em grão. Adicione à sua lista de compras 400 g de tomate muito maduro, 40 g de pimento vermelho e 40 g de pimento verde, bem como ovos, sal, pimenta e Paprica.

Em primeiro lugar, aqueça duas colheres de sopa de azeite num tacho. Junte a cebola, o alho e polvilhe com o caril. Quando a cebola estiver a alourar, adicione o tomate limpo de sementes, esmague com um garfo e deixe ferver em lume brando por seis minutos.

Adicione o atum desfeito em lascas, os pimentos em tiras, e tempere com sal e pimenta. Com uma colher vá abrindo espaço para colocar os ovos. Coloque os ovos e tape o tacho, deixe cozer por oito minutos. Por fim polvilhe as gemas com um pouco de paprica e salsa fresca. E está pronto a servir!

5. Brownie de chocolate

Faltava um doce, certo? Este brownie de chocolate é delicioso, muito fácil de preparar, e pode ser cozinhado numa frigideira na sua autocaravana ou campervan. Coloque um ovo, um terço de uma chávena de farinha de aveia, uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa de açúcar amarelo e 40 g a 50 g de chocolate preto derretido (70% de cacau) num recipiente e envolva até obter uma massa homogénea.

Numa frigideira untada com óleo de coco deixe assar a lume brando de um lado e vire com cuidado para assar com outro. Uma dica: não deixe assar demasiado para que o interior fique cremoso.