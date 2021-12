O anúncio das estrelas Michelin atribuídas a restaurantes portugueses para o ano de 2022, reiterou o marco que já vinha desde 2020, alcançado pelo Penha Longa Resort, o de ver um trio de restaurantes premiados no Guia. Ao LAB by Sergi Arola, Midori e Eneko Lisboa couberam uma estrela Michelin.

Quanto ao Eneko Lisboa, o mais recente galardoado, ganhou a estrela em 2020, um ano e dois meses após a abertura do restaurante. Este é o único espaço sob a alçada do Penha Longa que se situa fora do resort, na capital.

O guia vermelho premeia mais uma vez a cozinha do chef basco Eneko Atxa, assim como do chef Lucas Bernardes, que assegura no quotidiano o funcionamento do restaurante de fine dining.

No Eneko Lisboa é possível experienciar dois menus de degustação (o “Erroak” e o “Adarrak”) onde se encontram marcadamente presentes as raízes bascas de Eneko e onde podem provar-se alguns dos pratos mais emblemáticos do Azurmendi, como é o caso do Lavagante assado e descascado, molho, manteiga de café e cebola roxa de Zalla.

créditos: Penha Longa Resort

Já o Lab by Sergi Arola tem a ementa entregue ao chef espanhol que, ao ver a atribuição de uma estrela Michelin ao restaurante onde dirige a cozinha, renova um galardão que mantém há seis anos.

Este ano o restaurante contou com uma grande novidade: a inauguração de uma nova sala no primeiro piso, onde se dá início ao primeiro momento do jantar, com as “Loucuras” de Sergi Arola, os amuse-bouche que representam uma viagem à cozinha de tapas, típica da gastronomia espanhola. Este ano é uma boa oportunidade para (re)descobrir a criatividade e inspiração do chef provando os novos pratos, como os promissores Gema curada, praliné de amendoa, jus de cebola, penedo de cogumelos e caviar e a Beterraba, carabineiro, laranja amarga e baunilha de São Tomé.

Penha Longa Resort

O restaurante nipónico do Penha Longa Resort, liderado por Pedro Almeida, mantém o estatuto conquistado em 2018 de ser o único restaurante japonês em Portugal detentor de uma estrela Michelin.

No Midori, o conceito assenta no cruzamento da cozinha e técnicas japonesas com a alma portuguesa, introduzindo ingredientes tradicionais do nosso património gastronómico. Este ano, os dois menus do Midori (“Kiri” e “Yama”) prometem uma maior rotatividade dos pratos.