Os pratos que integram esta edição especial do Italian Republic têm em comum a utilização de ovo, um alimento versátil, rico em proteínas, vitaminas e minerais. No dia a dia, este pode ser um dos ingredientes mais básicos, utilizado de forma simples e prática - geralmente estrelado, mexido ou cozido.

Para introduzir um toque de criatividade na forma como o ovo é apresentado à mesa, o Italian Republic Cascais sugere uma Fritata al Formaggio (4,5 euros), uma especialidade italiana recheada com queijo parmesão, mozzarella e bacon, servida com mix de alface e tomate cherry em vinagrete balsâmico.

A segunda proposta é Uova e Penne Alla Contadina (9,95), onde a textura do ovo escalfado se funde com a cremosidade do molho de tomate e do queijo mozzarella, que compõem este prato de massa penne. A última sugestão é uma Pizza Campestre (9,9 euros), com a gema alaranjada do ovo estrelado no centro, ajudando assim a criar um sabor único através da junção do tomate, mozzarela, fiambre e cogumelos.

Estas ofertas que fazem do ovo o ingrediente rei só estão disponíveis na próxima sexta-feira, dia 14 de outubro, no restaurante Italian Republic em Cascais (Auchan Cascais, Loja G03.204, Estrada Nacional 6), entre as 12h00 e 23h00.