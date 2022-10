O outono chegou à ementa de aconchego do Mama Shelter Lisboa

A oferta de restauração do Mama Shelter Lisboa traz de volta os menus especiais de almoço, servidos de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados). São quatro as opções desta estação do ano, que incluem prato, bebida e café e têm um custo de 16 euros por pessoa. No menu “Tuk Tuk”, a novidade centra-se no prato do dia. Já no menu “Make it Fast”, o cliente pode saborear o cheeseburger do dia. Por seu turno, no menu “Vespa”, a protagonista é a massa do dia; e no menu “Eco Freak” a salada do dia.

No que toca às novas entradas, o Tártaro de salmão e o Carpaccio de vazia Black Angus passam a ser servidos ao almoço e ao jantar. Outra novidade sazonal é a La Forêt, um mosaico de sabores composto pelos ingredientes da estação: abóbora, lentilhas, cogumelos, cenouras, nozes e romãs, regadas com molho de iogurte grego. O destaque vai ainda para o Salmão grelhado com esmagada de batata com crème fraîche, aneto, legumes e pickle de couve roxa.

Ao almoço, a seleção de pizzas é reforçada com três novas opções: Di Mare, Bianca Tartufa e Calzone Pancetta.

créditos: @Francis Amiand

Quanto a sobremesas, as novas estrelas são o Banoffee, composto por crumble de frutos secos, banana, chantilly com aroma de laranja e doce de leite, e os Churros com toppings de chocolate quente e doce de leite.

Ao jantar, o Mama Shelter traz novas opções de conforto, ideais para as noites do outono. O Piano grelhado, com batata frita rústica, salada verde e molho BBQ, e o Caril do Mama, com grão, arroz thai e nan, convidam os clientes a uma viagem pelos sabores do mundo no coração da capital.

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, n.º 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

No Rooftop, outubro promete continuar a ser um mês de partilha e animação. Além de uma seleção de bebidas, entre vinhos, cervejas, cocktails clássicos e cocktails de autor, a oferta de finger food e de petiscos foi reforçada. O menu apresenta uma diversidade que vai do clássico Bife Tártaro e do Tártaro de salmão com abacate aos Pimientos Padrón e ao emblemático Pica-Pau. A sessão termina na intensa Mousse de chocolate enriquecida com salame de chocolate.

A 31 de outubro, está programada uma festa temática de Halloween, que marca o fim da temporada. A celebração tem início no terraço às 19h00 e termina às 3h00 no restaurante.