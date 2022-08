Novo restaurante na Maia dedicado ao bacalhau inclui uma mercearia tradicional

Diz-se que há mais de mil formas de cozinhar bacalhau. Na Mercearia do Bacalhau a mesa faz-se num misto de pratos mais tradicionais e propostas com um toque contemporâneo. Este novo espaço, que abriu recentemente a norte, na Maia, procura ser uma ode ao peixe mais adorado pelos portugueses.

O menu da Mercearia do Bacalhau apresenta para entrada, entre outros, Bolinhos e pataniscas de bacalhau (5 euros/quatro unidades), Sopa rica de peixe e bacalhau (9,5 euros) e Punheta de bacalhau (6 euros). Nos pratos principais, destacam-se a Feijoada de bacalhau (29 euros) e o Bacalhau à posta (25 euros), selecionado por peso e cura, seja ele grelhado, confitado, assado ou frito. Apesar do bacalhau ser o rei da casa, existem alternativas, com inspiração tradicional, tais como a Posta de vitela e o Taco de legumes com salicórnia e algas.

Mercearia do Bacalhau

Para sobremesa, as sugestões passam pelo Pudim Abade de Priscos (6 euros), o Bolo mousse de chocolate (6 euros) e pelo Pão de Ló com pera bêbada em Moscatel Roxo (6 euros). Já a carta de bebidas é composta por mais de 50 referências distintas de vinhos nacionais, com foco em pequenos produtores, a que se juntam os obrigatórios cocktails e sangrias.

Na decoração preponderam os mármores das mesas iluminados por candeeiros de vidro ornado, que deixam correr e destacar o dourado da luz, tal e qual como o tom do azeite que coroa o bacalhau.

Na Mercearia do Bacalhau, como o nome indica, há ainda lugar para uma mercearia fina, recheada com produtos tradicionais, dos enlatados aos frutos secos numa promeça de odores e sabores das mercearias tradicionais.

Mercearia do Bacalhau Rua Ângela Adelaide Calheiros Carvalho Meneses, n.º 266, Maia Contacto: tel. 915 084 351

A Mercearia do Bacalhau tem capacidade para 48 pessoas.

O projeto tem a assinatura do empresário Pedro Maia, detentor de outros conhecidos espaços no Norte do País, tais como o Coreto, a Biferia e a Casa de Repasto, a que se junta Aldo Maia, empresário do setor da comunicação, que realiza o seu primeiro investimento na restauração.