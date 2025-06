Com lotação limitada, o evento aposta num ambiente intimista e convida os participantes a embarcarem numa viagem pelos sabores da região, com pratos inspirados na serra, no rio e nos produtos locais. Cada momento da degustação será acompanhado por vinhos escolhidos pelo sommelier Rodolfo Tristão.

O menu, concebido exclusivamente para o jantar, que se inicia às 19h30, reflete a abordagem do restaurante: uma cozinha de autor com raízes na tradição portuguesa, feita com produtos da região de Setúbal, como ostras do Sado, peixe fresco, choco ou queijos artesanais. Durante o jantar, haverá ainda espaço para uma conversa informal entre os participantes, o chef e o sommelier, proporcionando uma partilha de histórias, técnicas e inspirações à volta da mesa.

“Este evento é a expressão da nossa filosofia: valorizar os sabores genuínos de Setúbal, combinando o amor e a tradição da cozinha portuguesa com a inovação e a paixão pela gastronomia”, afirma Mauro Loureiro, chef e coproprietário do restaurante.

O jantar orça os 75€ por pessoa. As reservas podem ser feitas através do e-mail soce.setubal@gmail.com ou do contacto telefónico 926 669 028.