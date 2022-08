Em Estremoz, restaurante The Folly apresenta carta “fresca” para o verão

Mantendo o conceito de partilha, no restaurante The Folly cada prato é confeccionado com produtos provenientes de pequenos produtores locais, aos quais o chef adicionou sabores de culturas que descobriu ao longo das suas viagens. “Com este novo menu trago ao prato várias culturas gastronómicas, da Ásia, Itália e México,” diz Hugo Bernardo. Através da frescura de sabores exóticos, o menu variado proporciona uma viagem pelos quatros cantos do globo.

Para começar de forma leve em terras lusitanas, o chef sugere umas finíssimas Fatias de cabeça de xara - especialidade da famosa Dona Octávia da Salsicharia Canense - servidas com cebola caramelizada e tostas estaladiças (14 euros), ou ainda uma Couve grelhada, acompanhada de uma puré de couve-flor, pinhões, coentros e vinho de Carcavelos (15 euros).

Howard’s Folly

Nos pratos principais, o chef revela as suas inspirações internacionais com Polenta frita acompanhada de um fresquíssimo carpaccio de tomate com azeite de ervas e parmesão (13 euros), Tiras de bacalhau fresco em panko, com uma maionese de laranja e mistura de ervas (16 euros), Empanadas crocantes de polvo com coentros e chimichurri (14 euros), e Tacos de borrego cozinhado a baixa temperatura, em tortilla de milho branco com couve, cebolinho e pickle de rabanete (16,5 euros).

Howard’s Folly

Para acabar, as sobremesas incluem Abóbora assada com maracujá, abóbora, crumble de nozes e gelado de canela (10,5 euros), uma Tarte de limão com merengue, pó de azeitona e gelado de mel (8,5 euros) e uma Encharcada com coentros, laranja, pimenta rosa e sorvete de framboesa (7,5 euros), que podem ser acompanhadas de um copo de vinho de Carcavelos.

Howard’s Folly Rua General Norton de Matos, Estremoz Contactos: tel. 268 332 172; e-mail. bernardo@howardsfollywine.com

Estando situado dentro da adega, os vinhos da Howard’s Folly não poderiam deixar de fazer parte da inspiração do chef. “O conceito do restaurante é baseado no vinho, por isso, cada prato foi pensando para ser degustado com um vinho que o complemente”, explica. O novo menu apresenta a sugestão de harmonização vínica para cada iguaria, incluindo a nova colheita do afamado rosé da casa, e do Freshco, um vinho tinto de corpo leve, feito para ser servido fresco: ideal para os dias de calor.