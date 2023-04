Casa do Costa, o novo restaurante à beira-mar em Vila do Conde gosta da cozinha portuguesa

O Casa do Costa, situado a aproximadamente 50 metros da praia, é uma empresa familiar, propriedade de Tiago Costa. A sala principal do restaurante fica no primeiro andar do edifício, assim como a esplanada, e oferece uma deslumbrante vista para o mar. A par destes espaços, o Casa do Costa dispõe ainda de uma sala privada, com uma mesa redonda para dez pessoas, ideal para jantares de negócios, familiares ou mesmo reuniões. O restaurante, com a carta entregue ao chef Alexandre Martins da Silva, apresenta uma decoração em tons de castanho e branco, com diversas peças imponentes que saltam à vista. Dos quadros nas paredes aos candeeiros adornados, passando pela lareira ou pelas pequenas esculturas, não faltam pormenores decorativos pensados para que os clientes se possam sentir em casa.

Robalo braseado com arroz de tomate. créditos: Casa do Costa

Assim como a decoração, também a carta foi criada a pensar nas tradições nacionais, incluindo propostas com sabores tipicamente portugueses. Entradas, sopas, pratos de peixe, de carne, vegetarianos, para partilhar, e sobremesas são as sugestões que compõe a carta, que inclui ainda um menu infantil (13 euros). Tártaro de novilho fumado com base kimchi (18 euros), Bacalhau do Costa (9 euros), Robalo braseado com arroz de tomate (19 euros), Vitela assada no forno (22 euros), Ribeye na brasa (48 euros - para duas pessoas), Pão de ló (6,5 euros) e Leite creme de laranja (7 euros) são algumas das criações de Alexandre Martins da Silva.

O menu inclui também pratos disponíveis somente por encomenda, como é o caso do Arroz de cabidela (60 euros - para quatro pessoas) e, aos domingos, do Cabrito da Serra da Estrela (26 euros). De terça-feira a quinta-feira, o Casa do Costa oferece sempre um prato diferente (9,5 euros), como sugestão do chef, ou, em alternativa, peixe fresco grelhado na brasa (dourada, robalo, entre outros). Pela proximidade ao mar, o Casa do Costa é abastecido diariamente por pescadores locais, o que permite que Alexandre Martins da Silva consiga trabalhar sempre com os peixes e mariscos mais frescos, que vão variando conforme a sazonalidade.

Sala de refeições. créditos: Casa do Costa

Para acompanhar estes clássicos da gastronomia nacional, o restaurante Casa do Costa aposta numa grande variedade de vinhos - incluindo vinhos do Porto -, de diferentes zonas do país, nomeadamente Trás-os-Montes, Douro, Dão, Távora-Varosa e Alentejo, e também espumantes e champanhes, expostos numa garrafeira com quase duas centenas de referências cuidadosamente selecionadas. A par da garrafeira, o restaurante dispõe ainda da “Cave do Costa”, um local onde se encontra uma diversificada seleção de referências de qualidade superior, nomeadamente vinhos velhos, mais raros, e edições especiais, que prometem surpreender os clientes. A carta inclui ainda gin tónico, Aperol Spritz, licores, whiskies, entre outras bebidas.

Casa do Costa Rua Estevão Soares, n.º 278, Vila do Conde Contactos: tel. 935 483 312; e-mail geral@grupocostaportugal.com

Com raízes bracarenses e açorianas, Alexandre Martins da Silva, de 26 anos, sempre teve contacto com o mundo da gastronomia: o bisavô era chef de cozinha, a avó paterna é ainda hoje padeira e o pai e mãe sempre cozinharam em casa. No currículo, soma diversos restaurantes de renome, como o Quique Dacosta (Dénia, Alicante), com três estrelas Michelin, o Belcanto (Lisboa) e o Cantinho do Avillez (Porto), ambos do chef José Avillez. Em setembro de 2019, fez ainda parte da equipa de abertura do Nola Kitchen, localizado na Invicta, e, atualmente, é o chef responsável pela cozinha deste recente projeto com morada em Vila do Conde: o Casa do Costa.