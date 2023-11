A cozinha italiana casou com a portuguesa no menu de inverno do restaurante Provincia

Mantendo a aposta na utilização de ingredientes sazonais, sempre que possível colhidos na horta própria do Grupo Non Basta, o Provincia aposta numa nova carta onde não faltam clássicos italianos com reinterpretações da cozinha portuguesa e mediterrânica.

Para Mário Cardeira, chef executivo do Grupo Non Basta, “a construção do novo menu teve por base a ideia de conseguir, desde as entradas até às sobremesas, fazer uma fusão entre a cozinha italiana e portuguesa com foco nos pratos típicos de conforto dos dois países”.

Um dos pratos que espelha a visão do chef é a Massada de Peixe à Provincia (18 euros), uma interpretação da tradicional massada portuguesa, aqui numa versão menos caldosa, com pedaços de peixe, marisco e gnocchetti, um tipo de massa típico da ilha da Sardenha. Na mesma linha, o Arroz Carnaroli com Polvo Grelhado (20 euros) é uma combinação entre o risotto italiano e os bem portugueses arrozes caldosos de peixe. Outra proposta é a Tranche de Corvina com polenta cremosa de camarão (25,5 euros), cozinhada num caldo rico de marisco e açafrão.

Na nova carta encontramos ainda pratos clássicos italianos, como o Pici Cacio e Pepe (14,5 euros), um prato típico de Roma com pasta fresca feita em casa envolvida num cremoso molho de queijo e pimenta preta, ou o Risotto Alla Milanese com Cogumelos Pleurotus Fumados (15 euros), onde os cogumelos elevam o sabor do prato tradicional.

Nos Antipasti, os destaques vão para as Empadinhas de Cozido à Portuguesa (5,5 euros/três unidades), feitas de raiz no restaurante e recheadas com carne e vegetais, e para os Cogumelos Pleurotus Fumados com Tupinambur e Gema Confitada (11 euros), uma opção vegetariana com sabores outonais.

créditos: Gonçalo F. Santos

Já as novas sobremesas da carta apelam a sabores e texturas de conforto, seguindo a lógica dos pratos principais, com uma fusão entre as cozinhas portuguesa e italiana. É o caso da Zabaione de Maçã, “Farófias” e Crumble de Nozes (6,5 euros), onde o merengue italiano faz as vezes das tradicionais farófias, e da Rabanada com Café Affogatto (10,5 euros), que junta um dos doces portugueses mais natalícios com o italiano Affogatto.

A par com a alteração sazonal da carta de comidas, neste outono as novidades também se estendem ao bar. Desenvolvida por Duarte Cardeira, o novo chef de bar executivo do Grupo Non Basta, o novo menu de cocktails do Provincia está agora mais alinhado com a identidade gastronómica do restaurante.

créditos: Grupo Non Basta

Dividida entre cocktails clássicos e de autor, nas palavras de Duarte Cardeira a nova carta conta agora com “sabores mais leves e cítricos, adequados tanto para acompanhar uma refeição como para desfrutar de um final de tarde na barra do restaurante”. Entre as novidades destacam-se o Hibiscus Paloma (11 euros), um cocktail onde a toranja assume um grande destaque, a par com a tequila, hibiscus, sumo de limão e Schweppes Premium de toranja, o Coconut Old Fashioned (9 euros), um cocktail com notas frutadas e amargas que junta bourbon, coco, angostura e essências de manga e toranja, ou o Nocciola (9 euros), um cocktail de sabores bem invernosos, com whisky, maçã Pink Lady, frangelico, sumo de limão e canela.

Provincia Avenida da República, nº 48B, Lisboa Contactos: tel. 210 999 604

O Provincia também está preparado para receber almoços e jantares de Natal, com menus de grupo pensados para a época. Para saber mais, há que entrar em contacto através do e-mail reservas@grupononbasta.pt

A equipa do Provincia aconselha reserva prévia no site do Grupo Non Basta.