A praticidade é algo indispensável nos dias de hoje. Optar por acessórios que facilitam a correria do dia a dia e ainda permitem ter todas as funcionalidades à mão tornou-se essencial. Aliar o conteúdo do seu telemóvel ao seu relógio de pulso era algo impensável há uns anos, mas agora tornou-se uma realidade e já são poucos os que ainda o dispensam.

Com vários modelos e soluções para todos os tipos de pessoas e necessidades, a Radiant sugere inúmeras opções para homem, mulher e unisex, que vão desde as mais clássicas, às mais elegantes, casuais e também desportivas.

Estes smart watches, Manhattan Smart (35 MM), Queensboro (35 MM), Times Square (44 MM) e Wall Street (42 MM), caracterizam-se por oferecer diversas funções, como é o caso de receber as notificações do seu telefone, email e redes sociais, medem diferentes critérios de saúde como a pressão arterial, o ritmo cardíaco ou o nível de oxigénio no sangue. Ainda oferecem a possibilidade de monitorizar o sono, consultar o estado do tempo, controlar a música, monitorizar diferentes atividades desportivas e tem ainda a possibilidade de poder disparar a câmara do seu telefone.

O Times Square, por exemplo, é o mais recente modelo masculino que prima por aliar a versatilidade não fosse o caso de ter duas braceletes, uma mais casual e desportiva e outra mais elegante e formal.

A bracelete de borracha é ideal para usar nos dias mais casuais e funciona na perfeição com looks descontraídos que podem ir desde os jeans às joggers, com camisas ou t-shirts.

Já a bracelete de metal é ótima para usar com looks mais elegantes, como fatos ou calças chino. O ideal deste modelo é que se adapta a qualquer estilo, idade e personalidade, sendo perfeito para homens que não dispensam a tecnologia nos seus pulsos.

Além destes modelos, a marca conta com três novos lançamentos que incluem dois modelos masculinos, o Le Baron Club (45 MM) e o Watkins Green com o mostrador redondo (45.40 MM) e um unisexo, o Palm Beach (43.6 MM). Os dois primeiros modelos surgem em três cores diferentes, enquanto que o último surge com quatro.

Estes relógios inteligentes oferecem todo o tipo de vantagens a nível de conforto e os da Radiant, aliam a possibilidade de adquirir relógios com design e qualidade a preços bastante acessíveis, com um PVP desde os 49,90€ até aos 89,90€.