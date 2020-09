tendência para ele: as peças da nova estação que não pode perder

Vista-se com as peças da estação e sinta-se mais estiloso que nunca. Entre camisolas de malha, blazers e até gabardines, são várias as peças que precisa de ter no seu armário neste outono.

Blazer

créditos: Cortefiel

Trench coat

créditos: Zara

Botins

Malha

créditos: Mango

Sobretudo

créditos: Zara

