As sapatilhas são do calçado mais versátil que há e, a pensar nisso, a Atlanta Mocassin apresenta as T-Sneakers. Um modelo clássico, mas com um toque moderno, com detalhes laterais e vários tons e combinações de peles.

Ideais para homens que gostam do conforto das sapatilhas, mas que procuram uma alternativa aos modelos mais desportivos e básicos, as T-Sneakers prometem complementar qualquer look mais casual ou, até mesmo, semiformal.

São perfeitas para dias de descanso com a família e amigos ou de trabalho no escritório e existem em várias cores, como dark brown, brandy, white e green. Esta proposta da marca portuguesa é feita em pele, incluindo o forro, e está disponível em pele pull up e numa combinação de camurça e pele pull up.

Feita com materiais premium, esta coleção de sneakers foi pensada para todos os homens que não dispensam o conforto e qualidade de um par de sapatos no dia a dia.