São bonitos, cheios de estilo e uns verdadeiros ícones do mundo da moda. Contam com milhares de seguidores nas suas redes sociais, onde dão a conhecer um pouco mais sobre a sua vida profissional e pessoal.

Descubra quem são os it-boys que precisa de seguir e inspire-se nos seus looks.

Jim Chapman

Começou no Youtube, mas ao longo dos anos conseguiu alcançar sucesso em outras áreas, nomeadamente no mundo da moda. A sua influência é inegável e já foi considerado um dos homens mais bem vestidos do Reino Unido.

Lucky Blue Smith

Alia a carreira de modelo a uma carreira no mundo da música, tendo uma banda com o nome ‘The Atomics’. Em 2015 foi considerado o melhor modelo do ano.