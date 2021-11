O Natal está cada vez mais próximo e já estamos ocupados com os preparativos. A nova coleção masculina da Bershka, Tinsel Vibes, é disso exemplo, especialmente criada para todos os eventos que nos esperam durante os próximos meses.

Neste novo lançamento a aposta é nos volumes mais relaxados, sendo os tecidos tailored, acetinados, veludos e com efeito pele os principais protagonistas desta grande seleção, que além de peças de vestuário inclui várias propostas de calçado.

A cor base das peças de Tinsel Vibes é o negro, que contrasta com apontamentos bordeaux e breves notas de cinza.

O animal print é o motivo gráfico com primazia nesta coleção, e aplica-se nas peças sob a forma de estampado allover ou posicional. Também estão presentes os motivos florais e as letras, com um acabamento mais elaborado graças à técnica de estampagem aveludada, flock.

Destaca-se o casaco de pano estilo cropped, o casaco desportivo em tecido jacquard com fecho e animal print, as calças largas com faixas laterais estampadas, a camisa com efeito acetinado e estampado posicional, as calças wide fit disponíveis em versão tailored e noutra versão com efeito pele, ambas com uma abertura na parte inferior.

Um blusão justo negro, as camisas compridas com efeito pele, as camisolas de gola alta e uma seleção de sapatos e botas estilo chunky em couro envernizado brilhante transformam-se nas peças fundamentais para obter um total look perfeito.

Todas as peças e o calçado da coleção estão disponíveis em www.bershka.com e nas lojas físicas selecionadas.