Qualquer pessoa que já usou um blazer sabe que este pode ser apertado, desconfortável e enrugar facilmente. O blazer perfeito pode ser muito caro ou não ter todas as qualidades que deseja.

A Maxim AIR da Gottlich pretende mudar esta situação com o lançamento do primeiro blazer reversível e respirável do mundo, feito com tecnologia nano repelente de manchas e uma mistura de microfibras sem rugas.

A Maxim AIR, de design moderno e clássico, é leve como uma camisa e pode tornar-se na peça de roupa mais confortável do seu guarda-roupa. É 50% mais respirável que o algodão, é resistente às rugas e foi especialmente pensado para ter uma aparência de lã luxuosa, pesando apenas 200 gramas. O seu design é reversível e 2 em 1: cor sólida de um lado/padrão do outro.

A nanotecnologia repelente de manchas do blazer significa que aumenta o ângulo de contacto do líquido com a roupa em mais de 90 graus, fazendo com que a água forme gotas redondas e fique "suspensa" em vez de ser absorvida pelo tecido.

Disponível nas cores Deep Ocean, Alpine Grey, Cloud, Sky e uma edição limitada Midnight Black, tem um preço inicial de 199 dólares (167 euros) e encontra a peça online .