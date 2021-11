Dezembro está cada vez mais próximo e com ele a correria das idas às lojas em busca do presente ideal. Para ajudá-lo a facilitar esta procura, a Radiant sugere os seus smartwatches, relógios que são perfeitos para todos, e que aliam o conteúdo do seu telemóvel à praticidade de um relógio de pulso.

Estes smartwatches caracterizam-se por oferecer diversas funções, como receber as notificações do seu telefone, email e redes sociais, medem diferentes critérios de saúde como a pressão arterial, o ritmo cardíaco ou o nível de oxigénio no sangue. Ainda oferecem a possibilidade de monitorizar o sono, consultar o estado do tempo, controlar a música, monitorizar diferentes atividades desportivas e tem ainda a possibilidade de poder controlar a câmara do seu telefone.

Com inúmeras opções, que se adaptam a todos os homens, independente do seu estilo, damos-lhe agora opções para que possa presentear os homens da sua vida com o relógio ideal.

Desportivo

Este modelo é ideal para homens que gostam de aliar o desporto ao seu dia a dia e assim garantir que podem usar este modelo nas duas ocasiões.

Casual

Modelo perfeito para quem gosta de usar um relógio mais discreto, mas sem perder o estilo a ele associado.

Formal

Um pouco mais “chunky”, este modelo alia na perfeição o uso de roupa mais formal, como um fato, a peças mais “descontraídas”, como é o caso de uma camisa e calças chino.

Elegante

Ideal para homens que não dispensam a perfeição, até mesmo na escolha do relógio perfeito. Com duas braceletes, este modelo adequa-se a um estilo mais elegante, mas que não padece do estilo a ele associado.

Além dos modelos masculinos podem ser encontradas opções de smartwatches para mulheres e também modelos unisex, para que todos possam desfrutar de todas as vantagens que estes modelos oferecem, quer seja a nível de conforto, quer seja a nível de qualidade a preços bastante acessíveis, com um PVP entre os 49,90€ e os 89,90€.