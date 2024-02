O Grand Central Oyster Bar, em Nova Iorque, foi o local escolhido para Tommy Hilfiger apresentar as suas propostas outono/inverno 2024/25. "Uma coleção que começou como uma declaração de amor à cidade de Nova Iorque", pode ler-se na conta de Instagram da marca. As riscas, os colarinhas, os cachecóis maxi e o xadrez são a grande aposta do estilista norte-americano para a próxima temporada. Clique na galeria e veja as imagens do desfile.

