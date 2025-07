Para o próximo outono/inverno 2025/26 Giorgio Armani apresentou "Noir Séduisant". Na coleção Armani Privé, as transparências, os tecidos sofisticados e com brilho marcaram presença na passerelle juntamente com propostas repletas de pedraria, plumas e silhuetas que evidenciam as curvas femininas. As boquilhas, os laços e os chapéus foram o grande destaque da temporada onde dominou a cor preta. Clique na galeria e veja o desfile.