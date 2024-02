Na apresentação da coleção outono/inverno da Fendi durante a Semana da Moda de Milão houve de tudo: frieza britânica, liberdade romana e um apelo contra o uso de peles de animais. Nesta coleção, Kim Jones combina a elegância britânica com uma atitude irreverente que, nas suas palavras partilhadas no Instagram, combina com o estilo romano.

Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram