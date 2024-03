Da colaboração entre Lion of Porches e paatiff nasce uma coleção cápsula que junta a tecnologia a uma visão estética de workwear. Com recurso a inteligência artificial, a coleção que já tinha sido apresentada na última edição da ModaLisboa, transitou agora para a passarelle. Do virtual para o real. Tendo como ambiente os caminhos de ferro e o quotidiano das viagens pendulares, a Lion of Porches e o designer José Sobral (paatiff), vencedor da 1ª edição da AI Fashion Week, mostram uma visão de sustentabilidade diferente. A colaboração, com peças minimalistas, espera desmistificar o uso de IA na criação de Moda.

