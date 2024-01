A partir desta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, a Normal, a loja da cadeia dinamarquesa que tem artigos trendy do Tik Tok e que promete experiências diferentes e únicas aos fãs a cada visita, já será possível de encontrar na cidade de Gaia, mais concretamente no Piso 1 do GaiaShopping.

Conhecida por oferecer produtos normais a "preços anormais", a Normal apresenta uma vasta gama de produtos de marcas bem conhecidas, desde categorias como cuidados da pele, cuidados do cabelo, higiene oral, champôs e maquilhagem.

No decorrer do seu típico design labiríntico, podem encontrar-se marcas como Ajax, Colgate, Dove, Gillette, H&S, Heinz, L’Oréal, Maybelline, Nescafé, Nivea, Pedigree, Scholl, Max Factor e Kinder. Além disso, a cadeia dinamarquesa dispõe de marcas que não estão disponíveis noutro lugares, como é o caso da Alva, Curl Girl, Nail Kind, Puca Pure & Care, entre outras.

“No GaiaShopping, procuramos garantir uma oferta dinâmica a quem nos visita, que permita dar resposta às necessidades e preferências dos nossos visitantes. A abertura da Normal é mais um passo nesse sentido, considerando que se trata de uma marca que tem conquistado o público pelo seu conceito diferenciador”, refere António Graça, diretor do GaiaShopping.

Para a inauguração desta nova abertura, a Normal vai promover uma interação especial com os clientes, através de jogos, uma roda da sorte, oferta de goodie bags e muita animação.