Vermelho, a cor do amor, em mais de 40 propostas para o Dia dos Namorados

Chegámos aquela época do ano que ou se ama ou se odeia. O Dia dos Namorados é aquele em que celebramos o amor e não há como fugir às sugestões de prendas. Para ela e para ele, fique com opções em vermelho, aquela que é considerada a cor do amor.

Para ela

Perfume Amor Amor 100ml, Cacharel, PVP: 99€.

Cerâmica Sister in love, Bosa ceramics, na QuartoSala, preço sob consulta.

De Ville Mini Trésor Ouro Moonshine™ 18K, Omega, preço sob consulta.

Lip Maestro, Cor 400, Armani, PVP: 36€.

Happy Socks, PVP: 12€.

Own Valentine, Ownever, PVP: 75€.

Ultimune Power Infusing Concentrate Serum 75ml, Shiseido, PVP: 149,81€.

Make up blush of roses 5g, Dolce & Gabbana, PVP: 57€.

Brincos Red Heart Stud em prata e cristais, Pandora, PVP: 59€.

Top Red Orange, Foursoul, PVP: 74,90€.

Hidra bomb mascara revitalizante romã, Garnier, PVP: 2,99€.

Mules em algodão, Saint Laurent na Stivali, PVP: 595€.

Constantinopla Amuleto, Juliana Bezerra, PVP: 89€.

Casaco, Lion of Porches, PVP: 109,99€.

Capa de telemóvel, Parfois, PVP: 17,99€.

Camisa em seda, C.R.T.D, PVP: 285€.

Copo viagem com tampa, note! PVP: 5€.

The Ritual of Ayurveda Medium Gift Set, Rituals, PVP: 34,90€.

Mala T Timeless Crossbody, Tod’s, PVP: 1400€.

Botas classic clear mini, UGG PVP: 169€.

Coffret Mon Rouge, Yves Rocher, PVP: 29,95€.

Powerful Love Long Lasting Lip Liner, Kiko Milano, PVP: 6,99€.

Thierry Lasry, Óptica Boavista, PVP: 365€.

Ultra Mat Lip Liquid Nº49, Perfumes e Companhia, PVP: 15,95€.

Relógio Purest Love, Swatch, PVP: 75€.

Knitted Cropped Vest, Fila Tarragona, PVP: 70€.

Gingembre Roger & Gallet 100ml, Perfumes e Companhia, preço sob consulta.

JGoldcrown: Side Street - Lonely Heart, Skechers, PVP: 110€.

Batom Rouge Pur Couture The Bold, YSL, PVP: 40€.

Para ele

Guylian’s Love Praline Hearts 105 gr, Guylian, preço sob consulta.

Óculos Off White Washington, André Ópticas, PVP: 269€.

Ténis Crosscourt 2, Fila, PVP 59,95€.

Bloco de notas e caneta, Montblanc, preço sob consulta.

Caçarola mini ferro fundido romã, Gato Preto, PVP: 24,99€.

Camisola, Fred Perry, PVP: 180€

Aparador híbrido, Rowenta, PVP: 57€.

Chinelos Brasil Mix, Havaianas, PVP:30€

Candeeiro de mesa da ESQVTA x Graça Paz, no Cabinet of Curiosities by Gracinha Viterbo, PVP: 1650€.

Ténis Authentic Red, Vans, PVP: 70€.