A Sephora Collection, que sempre teve o objetivo de democratizar a beleza oferecendo produtos de qualidade, sustentáveis, acessíveis e trendy, acaba de lançar uma nova coleção que se destaca pelo seu conceito original.

Chama-se Made with You e foi desenvolvida em colaboração com todos os seus fãs e admiradores. Para compôr a primeira edição deste lançamento tão especial, a marca francesa elegeu os oito produtos de maquilhagem mais votados na sua conta de Instagram internacional.

E assim nasceu a Glitter Power: uma linha de maquilhagem que promete conquistar todos aqueles que não dispensam um pouco de brilho na sua maquilhagem.

Esta é composta por três mini-paletas de sombras de olhos, dois conjuntos de pincéis para olhos e rosto e, por fim, três kits de face jewels.

Com preços entre os 3,99€ e os 29,99€, o primeiro lançamento da Made with You da Sephora Collection coleção já está disponível nas lojas do Chiado e Mar Shopping ou online.