Dare To Be e é nome da coleção spring/summer 2022 da NYOS Swimwear que pretende dar voz a todas as mulheres e desafiá-las a serem fiéis a si mesmas sem medos. Para este projeto, a marca desafiou 11 figuras públicas nacionais e internacionais a abraçar a sua individualidade através da criação de peças inéditas que espelhassem o seu estilo pessoal.

A atriz Mariana Monteiro, a influencer e radialista Mafalda Castro, o designer Gonçalo Peixoto, a modelo Cintia Dicker, a cantora April Ivy, a influencer Carla Hinojosa, a apresentadora Maria Dominguez, a modelo Leonor Borges, a atriz e apresentadora Raquel Sampaio, a cantora MIA Rose e a youtuber SEA foram os nomes escolhidos para esta parceria que inclui biquínis, fatos de banho e saídas de praia.

Esta linha de beach e swimwear, que se adapta a todos os tipos de corpos, destaca-se pelos modelos de linhas irreverentes, versáteis e disponiveis em cores vibrantes cujos preços começam nos 95 euros.

A coleção de edição limitada, que conta apenas com 100 unidades de cada artigo, está disponível online.