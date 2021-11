Com a mesma ousadia, numa nova perspetiva. É com este mote que a Buffalo apresenta o conceito The New Vegan, uma clara aposta da marca alemã na coleção outono-inverno 21 tendo em vista a melhoria da sua pegada ecológica mantendo ao mesmo tempo, o espírito ousado e característico e a mesma inspiração no estilo de vida urbano e num amanhã cada vez mais forte e inspirador.

A coleção apresenta uma vasta seleção de modelos aprovados pela PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) com 80% dos sneakers e botas fabricados sem o uso de componentes provenientes de animais.

O uso de poliuretano (PU) em vez de pele de vaca é um exemplo e reflete-se numa produção com menos 78% de emissões químicas, comparando com o uso de produtos convencionais, sendo o desperdício de água reduzido em 95%.

Com The New Vegan, a Buffalo mantém a combinação entre as últimas tendências e a mais alta qualidade, aliada a uma preocupação ambiental que estará presente no dia a dia de quem opta por ser consciente e exigente.