No próximo fim de semana, no LxFactory, em Lisboa, decorre a quarta edição do The Gentlemen's Market & Bons Rapazes. O mercado direcionado para o público masculino, está de volta à capital portuguesa, com a presença assegurada de produtos e experiências de várias marcas.

Esta edição conta com diversas marcas ligadas ao universo masculino: vestuário, calçado, acessórios, automóveis de variadas marcas, dos tradicionais aos elétricos, motas, e artigos de desporto e também experiências únicas e exclusivas, fazem parte do cenário do evento. Em conversa com o SAPO Lifestyle, Tiago Froufe sublinha ainda que os visitantes vão poder participar em várias experiências, como test-drives, passeios de helicóptero pela cidade ou provas de vinho.

Dentro do The Gentlemen's Market & Bons Rapazes existem escolhas para todos os gostos e ocasiões. Para além de peças de roupas exclusivas como calções de banho DCK, camisas feitas à medida pela camisaria Machado, uma zona dedicada ao desporto e bem-estar em parceria com o espaço Joaquim Chaves Fitness Restelo, ou acessórios da marca Refém, um visitante poderá render-se à classe de um MINI Cooper John Cooper Works ou à potência de motas da marca BMW.

Para elas, há o The Tea Club

No mesmo fim de semana e no mesmo espaço, vai acontecer a primeira edição do The Tea Club, que conta com o apoio da marca Desinchá, e com sete embaixadoras: Cristina Ferreira, Ana Garcia Martins (“A Pipoca Mais Doce”), Liliana Santos, Angie Costa, Yolanda Tati, Diana Pereira e Joana Barrios. Este mercado será focado na sustentabilidade e na economia circular.

"Tenho bastantes peças do meu closet que já não utilizo, e faz-me sentido reciclar e assim poder proporcionar a outra pessoa que reutilize roupas que me dizem muito, mas que conservam também a sua qualidade", frisa Cristina Ferreira.

Informações úteis: Local: LxFactory Horário: 4 junho: 12h às 20h 5 junho: 10h às 20h Entrada: 3€ por pessoa

"No mercado temos a oportunidade de ter marcas incríveis juntas, todas num só espaço, de uma forma descontraída e também ajudar a apoiar marcas portuguesas já implementá-las no mercado e algumas girissimas que agora estão a começar. Eu adoro mercados, são sempre ótimas iniciativas", acrescenta Liliana Santos ao SAPO Lifestyle.

Para além da venda de algumas peças dos seus próprios closets, cada uma destas influenciadoras vai também fazer a curadoria do evento.

A entrada tem um custo de três euros por pessoa e dá acesso ao recinto, bem como direito a provar um cocktail e uma cerveja. Com uma média, nas edições anteriores, de mais de 4000 pessoas, os responsáveis esperam atingir quase o dobro de visitantes ao longo dos dois dias.

O evento conta ainda com ofertas de experiências, um food court com produtos exclusivos. Para a noite de sábado está ainda prometida música e animação a cargo da marca DEUS EX-MACHINA, entre as 19h e as 22h.