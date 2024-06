Tachas nos chinelos? Tendência está de volta com a Havaianas — e está a esgotar

Com as tradicionais tiras finas, este modelo para mulher junta duas tendências, segundo a Havaianas: o floral e as tachas.

Resultado: uns chinelos super fofos com várias tachas de flores que adornam as tiras — tudo isto num modelo monocromático em tons pastel.

Existem opções com flores coloridas ou todas brancas.

As Slim Stylish (pvp 45€) encontram-se disponíveis entre os tamanhos 33/34 e 41/42 e em quatro cores: lilás, azul, branco e laranja.