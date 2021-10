O capítulo mais recente da história bio inovadora da Swatch teve o seu início em 1984. Um ano marcante que ficará nos livros de história – falamos do aparecimento de ícones influentes e pioneiros. Foi o ano do lançamento de álbuns míticos como ‘Purple Rain’ de Prince ou ‘Like a Virgin’ de Madonna, ou do lançamento do inesquecível videojogo Tetris.

Sem mencionar que foi o ano em que a Swatch entrou para o Guinness Book of Records, com a construção de um gigante relógio laranja em exposição na fachada da sede do Commerzbank, em Frankfurt, na Alemanha, com um peso de 13 toneladas e uma altura de 162 metros. Foi também o ano seguinte à abertura de portas da Swatch – que deu início a uma verdadeira revolução de relógios coloridos.

O tempo é aquilo que fazemos dele, e a Swatch tem vindo a deixar a sua marca no mundo no que diz respeito à inovação e na sua forma de afirmação e autoexpressão.

Com a mais recente coleção ‘1984 Reloaded’, a marca inspira-se nas suas raízes e combina um conjunto dos seus designs originais e mais cobiçados de 1984 com BIOCERAMIC – a nova conquista da marca no campo dos materiais responsáveis e sustentáveis.

Uma inovação da Swatch com uma combinação única de cerâmica com plástico de origem biológica derivado do óleo de rícino, que dá origem a um material robusto e leve, resistente a riscos e com um acabamento que assegura um toque sedoso e suave.

Quanto a detalhes, 1984 nunca foi tão 2021. A nova coleção apresenta cinco modelos com reinterpretações de alguns dos primeiros e mais destacados relógios Swatch – e capta claramente a diversão libertadora e a frivolidade da década de 80.

Apesar de todos os erros e acertos que a moda dos anos 80 acumulou, há hoje um forte ressurgimento das suas tendências nas ruas. Os modelos New Gent e Gent canalizam algumas das cores mais emblemáticas dessa década, como o amarelo, vermelho, preto, cinzento e branco, combinando-as com intensos designs monocromáticos no mostrador.

Ainda assim, é a caixa em BIOCERAMIC e a bracelete e presilha fabricadas com material de origem biológica a garantir uma perfeita atualização e looks modernos aos novos modelos ‘1984 Reloaded’.

O modelo New Gent em branco e o modelo Gent cinzento estão também disponíveis em conjunto numa embalagem de edição especial. Estes dois modelos olham para o movimento de design anti modernista Memphis na procura de inspiração, e apresentam-se numa embalagem especial a condizer.

Com materiais de origem biológica e BIOCERAMIC, o New Gent branco surge com um mostrador multicolorido, enquanto o Gent cinzento apresenta um design monocromático no seu mostrador.

A coleção Swatch ‘1984 Reloaded’ em BIOCERAMIC está disponível nas lojas Swatch e na loja online da marca (a partir dos 75 euros).