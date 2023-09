Os fãs da Marvel têm mais um motivo para sorrir: a Tezenis acaba de lançar uma coleção de vestuário em homenagem aos famosos super-hérois e que pode ser usada por toda a família.

Os estampados coloridos e tons fortes conferem um elemento divetido a esta linha de roupa centrada em algumas das personagens mais icónicas do universo Marvel que tentou, acima de tudo, privilegiar o conforto.

Para além de opções para dormir, esta coleção é composta por peças básicas como t-shirts, sweatshirts e leggings que tanto podem ser usadas para andar por casa como no dia a dia com um look mais descontraído.

Com peças para adulto e criança, é possível criar looks matchy-matchy do Spider-man, Iron man e Hulk com os seus filhos.

A coleção Tezenis x Marvel já está disponível online e nas lojas físicas da Tezenis.