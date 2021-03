A Maybelline New York, marca de cosméticos, convidou a atriz, produtora e transformadora Storm Reid como a sua mais nova porta-voz modelo global, juntando-se, assim, a Gigi Hadid como outro talento influente na comunidade global da marca.

O primeiro papel principal de Storm foi a adaptação repleta de estrelas de "Uma Viagem no Tempo" (2018), e os seus créditos anteriores incluem "12 Anos de Escravidão" (2013), "Don't Let Go" (2019), "When They See Us" (2019), "The Bravest Knight" (2019) e "O Homem Invisível" (2020). O seu próximo papel será em "O Esquadrão Suicida" e One Way e voltará com o seu papel como Gia na segunda temporada do sucesso da HBO "Euphoria".

Juntamente com a sua mãe, Robyn Simpson, Storm fundou a sua própria empresa de produção, a Seed & Wings, com a missão e o desejo de criar uma narrativa autêntica que seja impactante, honesta e reflita as perspetivas de todas as pessoas. Com vários projetos em fase de preparação, mais recentemente estrearam uma nova série de conversas no Facebook Watch, Chop It Up, que também é apresentada por Storm.

Storm defende e esforça-se para gerar mudanças sociais através das suas várias plataformas e da sua iniciativa Bamazing, que tem como objetivo fortalecer e animar a próxima geração. Fala muito sobre questões como igualdade racial, saúde mental e inclusão, optando regularmente por juntar-se a projetos que apoiem estas causas.

E foi precisamente esse espírito que uniu a Maybelline e Storm, que irá emprestar a sua voz à iniciativa Brave Together, dando apoio àqueles com ansiedade e depressão, e ao trabalho contínuo de diversidade da marca.

Storm será o rosto de uma nova inovação da marca Fit Me da Maybelline, que terá início este verão.