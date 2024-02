Desenvolvidas em conjunto, as respetivas coleções de cuidados de pele e make-up conciliam o minimalismo com o maximalismo, a sofisticação com um toque de excentricidade, a simplicidade com a multifuncionalidade, recorrendo tanto à sua visão avant-garde como à tecnologia para desenvolver fórmulas e embalagens que combinam harmoniosamente o luxo com a responsabilidade.

Repensar a expressão da cor

Prada Color confere um toque de excentricidade a uma tez sofisticada. Um convite para explorar e experimentar, Prada Color vê a autorreinvenção como a mais perfeita autoexpressão. Prada Color é objeto de descoberta em moda. Os batons oferecem duas perspetivas de mate, inspiradas nos universais lábios matificados observados nos desfiles Prada desde o primeiro evento Ready-to-Wear da marca em 1988. Com base nos arquivos de moda de Prada, que contém 27 000 têxteis e padrões, as paletas de sombras apresentam uma resolução inesperada de pigmentos em acabamentos dinâmicos.

Prada Color apela à autoexpressão, reinvenção, audácia e liberdade, promovendo a beleza individual, a confiança e a determinação.

Repensar o desempenho da pele

Prada repensa os cuidados de pele focando-se na adaptação enquanto o novo fator de desempenho. Num ambiente em constante evolução, repleto de fatores estimulantes e de stresse, Prada Skin permite que a pele acompanhe as mudanças ambientais, reforçando a sua resistência inata. A capacidade da pele de se regenerar, renovar e reforçar é aumentada com a Adapto.gn Smart TechnologyTM de Prada, um complexo multipotente que ajuda a pele a adaptar-se ao seu ambiente em tempo real. Esta tecnologia de precisão tem origem em ativos naturais designados de adaptogénios, uma família de 15 plantas raras que existem há mais de 400 milhões de anos, a resistir às condições mais extremas das várias eras geológicas. Em sinergia com ingredientes dermoativos e dermocosméticos como o Proxylane, o ácido hialurónico, a vitamina CG e as ceramidas, os adaptogénios foram reinventados numa tecnologia inovadora para um cuidado de pele adaptativo

Prada Skin créditos: DR

Desde o creme de limpeza e desmaquilhante à base de maquilhagem, Prada oferece uma rotina ampla e personalizável, baseada nas necessidades específicas da pele.