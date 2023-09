Victoria’s Secret

Realçar as formas naturais de cada mulher e reforçar que somos todos ícones. Este é o objetivo da nova coleção da marca de lingerie norte-americana Victoria's Secret que acaba de chegar às lojas.

A linha “Icon by Victoria’s Secret” oferece diferentes peças de lingerie, como é o caso de soutiens, cuecas e lingerie. O The Icon Custom Push-Up Plunge Bra é o grande destaque deste lançamento: um modelo de soutien rendado com efeito push-up que, graças à sua tecnologia de elevação e modelação pioneira, vai melhorar as formas naturais de todas as mulheres que o vestirem.

Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima e Candice Swanepoel são alguns dos nomes que dão vida à campanha publicitária deste lançamento que conta com preços a partir dos 19,99€.

A coleção "Icon by Victoria’s Secret" está à venda em exclusivo na única flagship do país, localizada no NorteShopping, em Matosinhos.

Impetus

Neste outono/inverno, a Impetus desafia-o a trazer um pouco da cultura oriental para a sua vida através da sua nova coleção de nightwear e underwear.

Com propostas para homem e para mulher, a marca portuguesa inspirou-se no Japão para criar esta nova linha que oferece propostas mais sustentáveis e que juntam tradição, sofisticação e modernidade.

Padrões florais, xadrez e riscas são algumas das opções disponíveis em peças como boxers, pijamas, quimonos e camisas de noite que vão proporcionar conforto ao longo do dia e na hora de ir dormir.

Tendo em conta a preocupação ecológica da marca e de forma a oferecer peças mais amigas do planeta, o Tencel ™ Modal é a grande estrela deste lançamento.

Intimissimi

créditos: Intimissimi

Nightwear é o nome da nova linha de roupa de dormir da Intimissimi. Se não dispensa opções femininas, sofisticadas e com um toque de elegância mesmo quando anda por casa, esta coleção vai conquistá-la à primeira vista.

Pijamas, conjuntos de duas peças e fatos de treino são alguns dos modelos que compõem esta linha que junta materiais suaves e requintados como seda, chenille e detalhes em renda.

"Uma coleção de Nightwear fresca e colorida, concebida para realçar e enriquecer o apelo feminino ao longo do dia, capaz de transmitir vibrações positivas e despreocupadas graças à variada seleção de modelos, adequados a todos os estilos", refere a marca em comunicado.

A pensar na próxima estação, a marca apostou em tons mais intensos e frios, como é o caso do roxo, bordeaux, azul e cinzento.

Tezenis

Se precisa de renovar a sua coleção de soutiens ou simplesmente pretende investir numa nova peça em formato de triângulo, a Tezenis tem uma vasta gama de roupa interior que poderá ir de encontro aquilo que deseja.

A pensar em diferentes necessidades e ocasiões mas sem esquecer o conforto, a marca tem quatro modelos triangulares: London (sem aros e em algodão), Havana (com decote acentuado, ligeiramente almofadado e em renda), Positano (em renda e que proporciona mais volume) e Lisbon (em renda e sem copas para um efeito natural).

Os fãs da marca italiana podem optar por um grande leque de cores que vai desde as tonalidades mais neutras a opções coloridas, como é o caso do rosa, verde e estampados.

Descubra estes e outros modelos online ou nas lojas físicas da Tezenis.

Sloggi

A pensar no bem-estar feminino, a marca Sloggi decidiu inovar e surpreender as suas fãs com uma coleção muito especial: a gama Ever Infused. Destacando-se de todos os seus lançamentos anteriores, esta linha de roupa interior destaca-se por incorporar no seu interior algo inovador: o Aloe Vera.

"Este ingrediente ativo está contido em cápsulas dentro do próprio tecido que se vão desfazendo à medida que as peças são usadas, libertando boas sensações diretamente na pele", refere a marca em comunicado sobre a coleção.

Esta linha é composta por quatro peças de roupa para o dia a dia: soutien sem aros, cuecas de cintura alta, crop top de manga comprida e uns leggings.

Fabricados com materiais reciclados, cada um destes itens de vestuário vai proporcionar um efeito calmante ao longo da sua utilização.

Para mais informações, clique aqui.

Intimissimi Uomo

Washed é o nome da nova linha de roupa masculina lançada pela Intimissi Uomo. O aspeto tingido e ligeriamente desbotado foi o efeito escolhido para esta coleção outono/inverno onde é possível encontrar diferentes peças.

Casacos de fecho com capuz, sweatshirts, calças e t-shirts são algumas das opções que poderá adicionar ao seu armário e que se adaptam a qualquer look.

Chenille e seda-modal são os materiais dominantes que vão proporcionar mais conforto e suavidade a todas as peças que estão disponíveis em três cores outonais: bordeaux, verde floresta e azul gás.

Descubra toda a coleção aqui.