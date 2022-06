Adidas relança clássico sustentável

O modelo clássico NMD R1 V3 da adidas Originals chega agora às lojas completamente reformulado e com um toque futurista mas sem abdicar do conforto.

A entressola boost e os plugs NMD exclusivos manteram-se inalterados, sendo que neste relançamento a marca fez um update nos materiais utilizados, como é o caso do sintético semitransparente. É de destacar que este modelo anda de braço dado com a sustentabilidade uma vez que mais de metade dos materiais utilizados são reciclados.

Os NMD R1 V3 estão disponíveis em três cores diferentes (preto, branco e com apontamentos neon), podem ser usados por toda a família e são um exclusivo das lojas JD.

Tommy Hilfiger e Shawn Mendes unidos pela moda e pelo ambiente

Play it Forward é o nome da parceria que Tommy Hilfiger e Shawn Mendes estabeleceram em prol de um mundo mais verde. "Unindo forças com o Shawn para aprender, partilhar e inovar, podemos construir sobre o que já alcançámos e levar a nossa jornada de sustentabilidade ao próximo nível", disse o estilista norte-americano em comunicado sobre esta colaboração que pretende consciencializar as novas gerações para as questões da sustentabilidade e que vai contar com diversas iniciativas.

O cantor canadiano foi escolhido para protagonizar a campanha de verão "Classics Reborn" da marca onde veste peças da coleção 1985 Program, produzidas com materiais sustentáveis, como é o caso do algodão orgânico. Na primavera de 2023 será ainda lançada uma coleção cápsula co-desenhada pelo intérprete de 'Treat You Better' onde serão utilizadas inovações de materiais reciclados e novos, assim como práticas de design provenientes da economia circular.

"Sempre me inspirei no Tommy e na marca icónica que ele construiu, e estou entusiasmado por partilhar a nossa viagem juntamente com os meus fãs", afirmou Shawn Mendes que, durante a sua próxima digressão Wonder: World Tour, só irá usar uma ganga mais sustentável produzida com 20% de algodão reciclado que requer menos água e energia durante as suas fases de acabamento.

Os esforços em prol do ambiente estendem-se além da moda. Graças ao programa Sustainability & Tour Greening, que vai ter o apoio e investimento de 1 milhão de dólares por parte da Tommy Hilfiger, o cantor canadiano comprometeu-se a reduzir em 50% as emissões de CO2 por espetáculo da sua tourné.

Veja mais informações no site da marca.

Sisley apresenta coleção sem tingimento

Undyed é o nome da nova coleção cápsula da Sisley que tem como principal propósito composta por artigos para homem e para mulher e onde se destacam materiais como a ganga, o algodão, o linho e a viscose.

Tal como o próprio nome indica, todas as peças foram confeccionadas sem nenhum processo de tingimento de forma a evitar o desperdício de água e a libertação de produtos químicos para o ambiente

As imagens promocionais e styling da campanha foram assinados por jovens criativos que trabalham no Fabrica, o centro de pesquisa em comunicação do grupo.

Descubra toda a coleção, aqui.

Stradivarius quer combater o desperdício com nova linha de roupa

Criar denim 100% reciclada. Foi este o objetivo da Stradivarius ao lançar a Ø Waste Denim: uma coleção de calças de ganga produzidas com fibras 100% recicladas e sem a utilização de tintas.

Esta é a estreia da marca, que pertence ao grupo Inditex, neste segmento que nasceu com o objetivo de criar um produto circular e de proximidade ao mesmo tempo que combate o desperdício.

Composta por diferentes peças de vestuário em três tons de azul - como é o caso de saias, calções, casacos leves, calças, um vestido, um top bralette e uma mala -, esta coleção foi produzida com roupa inutilizada, restos de produção e de garrafas de plástico reciclado.

Os preços vão dos 15,99€ aos 35,99€ e já está disponível online.