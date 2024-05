Segunda-feira

Sente que a sua pele está a necessitar urgentemente de um boost de hidratação? Se respondeu ‘Sim’, a Yves Rocher tem um novo produto que poderá ser aquilo que precisa.

Chama-se Máscara SOS Hidratação e é um dos mais recentes membros da linha Hydra Végétal. O segredo desta novidade reside na Água Celular de Chorão das Praias, um ingrediente ativo desenvolvido pela marca francesa e que é famoso pelas suas propriedades hidratantes e nutritivas.

“Após aplicação, a pele é imediatamente preenchida com água e fica fresca, confortável e luminosa e as linhas de desidratação são suavizadas”, explica a marca em comunicado sobre este cuidado de rosto.

Esta máscara pode ser usada até duas vezes por semana juntamente com os outros produtos da gama Hydra Végétal e incorporada em qualquer rotina de beleza.

A Máscara SOS Hidratação da Yves Rocher (PVP: 12,95€) já está à venda online.

Terça-feira

O famoso Lip Comfort Oil da Clarins, que se tornou viral na rede social TikTok, acaba de ganhar um novo sucessor que tem tudo para conquistar os fãs deste tipo de produtos.

Inspirada pela terapia das cores e de forma a trazer mais cor e hidratação para os lábios das suas clientes na temporada primavera/verão, a marca francesa apostou na criação da Power of Colours: uma gama labial que adicionou tonalidades vibrantes à hidratação de um lip oil tradicional.

“Consciente de que as cores provocam efeitos biológicos e psicológicos e que o cérebro quando exposto a determinadas cores tem a tendência de libertar dopamina, uma das hormonas da felicidade, a Clarins decidiu explorar esta temática”, explica a marca sobre esta novidade.

Joyful Yellow, Daring Orange e Passionate Pink são as três cores que compõem esta coleção de edição limitada enriquecida com 90% de ingredientes de origem natural e diferentes óleos que vão conferir mais hidratação aos lábios.

A edição limitada Lip Comfort Oil Power of Colours (PVP €) da Clarins já está à venda online e nos pontos de revenda.

Quarta-feira

A gama Metal Detox, lançada em 2022 pela L’Oréal Professionnel, acaba de ganhar um novo membro que vai ajudar a restaurar a vitalidade, brilho e cor do seu cabelo.

Trata-se de um pré-shampoo enriquecido com Glicoamina que é a mais recente estrela desta linha que foi desenvolvida pela marca com o intuito de neutralizar as partículas metálicas transportadas pela água para a fibra capilar e permitir que a saúde e aspeto do cabelo não se ressinta.

“Entre todos os metais, o principal é o cobre. Este tipo de metal forma aglomerados no interior da fibra capilar, mas também pode infiltrar-se na sua estrutura e ligar-se às suas proteínas. Por isso, quando um agente de coloração ou de aclaramento penetra no cabelo, reage com estas partículas de cobre, o que leva à sua quebra”, pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

Esta novidade destaca-se por conter uma maior concentração de Glicoamina na sua formulação – de 10% - e, desta forma, conseguir uma ação maior tanto ao nível da neutralização como da reparação dos danos provocados pelos metais. Para além disso também vai evitar que haja influência nos resultados de coloração.

“Quanto mais poroso for o cabelo, mais absorve água com metais. O tratamento pré-shampoo preenche as microfissuras do cabelo para prevenir o excesso de absorção de água”, adianta.

Indicado para todos tipos de cabelo com coloração ou descoloração, este produto deve ser aplicado diretamente no cabelo húmido e deixar atuar durante 1 a 2 minutos. Como não necessita de enxaguar, pode aplicar de seguida o shampoo e condicionador.

O Pré-Shampoo Metal Detox (PVPR: 34,92€) da L’Oréal Professionnel já está à venda em cabeleireiros e lojas especializadas.

Quinta-feira

A ghd acaba de lançar uma nova styler. Chama-se Mini e basicamente foi criada especificamente para quem tem um corte de cabelo curto ou franja, mas não prescinde da utilização deste tipo de aparelhos no seu dia a dia.

Para além do seu formato mini, a grande diferença face aos outros lançamentos da marca é a espessura das suas placas de cerâmica – 40% mais finas que as convencionais. Isto vai proporcionar mais precisão, mais rapidez e mais suavidade na hora de alisar o cabelo.

“Esta styler está equipada com a tecnologia avançada slimline dual zone TM que controla de forma constante o calor em ambas as placas para manter a temperatura ideal de styling de 185ºC para um cabelo suave e com aspeto saudável com até 50% mais brilho”, explica a marca em comunicado. “Além disso, o design estreito e arredondado permite-lhe criar caracóis definidos e modelar movimentos para um penteado versátil e criatividade profissional.”

Disponível em preto, a ghd mini (PVP: 219€) já está disponível em todos os salões de cabeleireiro ghd e online.

Sexta-feira

Depois do icónico pó bronzeador, a Guerlain acaba de expandir a gama Terracotta com um novo produto de maquilhagem: o blush.

A sua fórmula leve permite-lhe dar um toque de cor às maças do rosto sem perder a naturalidade e descurar o conforto da pele ao longo do dia.

“Combinada com pigmentos puros, a sua base leve permite que o Terracotta Blush revele os subtons naturais da pele sob um véu de cor leve e perfeitamente equilibrado”, refere a marca sobre esta novidade formulada com ingredientes de origem natural.

A natureza foi a grande inspiração desta gama de blushes que graças às seis tonalidades - nude (claro e escuro), rosa (claro e escuro) e coral (claro e escuro) – facilmente se adapta a diferentes tons de pele.

O Terracota Blush (PVP: 50€) da Guerlain já está à venda no site da marca.

Sábado

Se tem pele com tendência acneica e quer ver o seu rosto livre de borbulhas e imperfeições, a Kiehl’s lançou uma nova linha de produtos que pretende ajudar a solucionar esse problema.

Chama-se Acne e é uma coleção composta por um duo de produtos: o Truly Targeted Acne-Clearing Solution é descrito como um "adesivo líquido invisível” que vai ajudar a diminuir a cor e tamanho das borbulhas. Já o Expertly Clear Acne-Treating & Preventing Lotion é um creme que oferece uma tripla eficácia uma vez que “trata a acne, atenua as marcas de acne e previne futuras erupções cutâneas, tudo sem secura excessiva.”

Ainda que em quantidades diferentes, ambos contém ácido salicílico e niacinamida na sua composição o que vai ajudar a tratar as borbulhas instaladas como as marcas provocadas pela acne, prevenindo ainda o seu aparecimento. Ambos podem ser incorporados em qualquer rotina de pele e aplicados de manhã e à noite.

O Truly Targeted Acne-Clearing Solution (PVPR: 30€) e o Expertly Clear Acne-Treating & Preventing Lotion (PVPR: 39€) da Kiehl’s já estão à venda nas lojas físicas da marca.

Domingo

Chama-se Cellular Expert Lift e é o nome da nova gama de cuidados anti-idade lançada pela Nivea.

Esta novidade promete ajudar a atenuar os sinais de envelhecimento da pele, como é o caso das rugas de expressão e das rídulas que vão surgindo com o passar do tempo, enquanto oferece mais firmeza e hidratação.

Apesar de ser composta por três produtos de rosto - Creme de Dia FP30, Creme de Noite e Sérum este último é o grande destaque deste lançamento devido ao seu efeito lifting em três zonas distintas.

“No rosto o sérum atua como um efeito lifting imediato, reduzindo visivelmente as rugas e redefine contornos. Já no pescoço a pele fica visivelmente mais firme, enquanto no decote verifica-se uma pele redensificada”, refere a marca em comunicado.

Isto é possível graças ao Bakuchiol, a grande estrela desta gama e que a marca descreve como “um ingrediente ativo natural, conhecido pelas suas propriedades antienvelhecimento, que tem o potencial de aumentar a produção de colagénio e estimular a renovação celular.”

Com preços entre os 24,99 e os 25,99 euros, a gama Nivea Cellular Expert Lift já está à venda em hiper e supermercados.