Batom

Se gosta de lábios cheios de volume e brilho, já deve ter ouvido falar nos batons Addict Lip Maximizer da Dior. Esta linha, que chegou ao mercado em 2022, acaba de ser relançada pelo diretor criativo da marca, Peter Philips, e conta com algumas novidades.

A pensar na estação primavera/verão foram lançadas 10 novas tonalidades disponíveis em quatro acabamentos distintos - clássico, intenso, cintilante e holográfico - que vão conferir ainda mais brilho aos seus looks de maquilhagem.

Para além disso, este lançamento apresenta uma nova fórmula, enriquecida com ácido hialurónico e óleo de cereja, destaca-se por conter 90% ingredientes de origem natural.

A nova linha de batons Addict Lip Maximizer da Dior já está à online.

Máscara de sobrancelhas

Tem por hábito arranjar as suas sobrancelhas quando se maquilha? Se não o faz porque não sabe que produtos utilizar nem a melhor forma de o fazer, apresentamos-lhe o Tattoo Brow 36h Styling Gel de Maybelline New York.

Este produto, que se destaca por ter uma textura em gel e de aplicação fácil, promete ser o seu novo melhor amigo uma vez que, no espaço de segundos, vai preencher, definir e fixar as suas sobrancelhas num piscar de olhos.

Graças à tecnologia tattoo, não corre o risco de o pigmento derreter com o calor ou com o suor, nantendo-se intacto até 36 horas e com um efeito natural.

Disponível em cinco cores, o Tattoo Brow 36h Styling Gel (PVPR: 8,99€) já está à venda.

Base líquida de alta duração

Uma pele com aspeto natural, alguma luminosidade e sem imperfeições. É isso que a Guerlain pretende oferecer a todas as mulheres que usaram a sua nova base Terracota Le Teint.

Esta base líquida destaca-se pela sua fórmula suave de origem natural conferindo uma cobertura média a elevada, uma vez que pode ser construída de acordo com o efeito desejado. Com um acabamento matte, esta aguenta até 24 horas e sem pesar na pele.

"A sua fórmula com base em derivados de pigmentos naturais e óleo de argão, combina o nível de precisão de pó com a fluidez de uma base líquida", refere Violette, diretora criativa de maquilhagem da marca, em comunicado sobre este lançamento disponível em 30 tonalidades.

A Terracotta Le Tein está à venda em boutiques Guerlain por 56€.

Pincéis de maquilhagem

A Essence acaba de lançar uma linha de pincéis que promete facilitar, e muito, a vida de todos os amantes de beleza. Ao todo vai encontrar oito modelos distintos com cerdas macias e que são um must have em qualquer necessáraire de beleza.

Cada um deles serve para finalidades diferentes e devem ser utilizados com produtos e texturas específicas: um para a base líquida, outro para o pó solto e para o blush. Irá também encontrar opções para arranjar as suas sobrancelhas, aplicar as sombras de olhos ou o eyeliner.

Outro item bastante prático são as famosas esponjas de maquilhagem, disponíveis em diversos tamanhos, que podem ser usadas nos olhos e no rosto e vão ajudá-la a dar os retoques necessários. Para além da qualidade, outra coisa que não vai deixar ninguém indiferente são as suas cores, destacando-se os cabos em tom lavand e detalhes em rose gold.

Os pincéis Fluffy Dreams Trend Edition (entre os 2,49€ e os 8,99€) são 100% vegan e já estão à venda na área de Saúde e Bem-Estar do Auchan e @atCosmetics.

Máscara de pestanas sólida

Já ouvir falar em máscara de pestanas sólida? Esta é uma das últimas novidades de maquilhagem da Lush a chegar às lojas e que se destaca pelo seu formato único.

Espessura e volume, definição ou separação são os três efeitos que é possível criar com as diferentes escovas aplicadoras da marca fabricadas em polipropileno não-tóxico. Cada uma delas promete alongar as pestanas e conferir um olhar mais intenso e natural.

Disponíveis em quatro cores - preto, castanho, rosa e azul -, as máscaras de pestanas sólidas foram criadas com recurso a ingredientes hidratantes e naturais, como a manteiga de cacau orgânico, o farelo de arroz ou a cera de carnaúba.

A nova coleção de Máscaras de Pestanas Sólidas está à venda na Lush por 14€.

Base em pó de alta cobertura

Não mancha, tem uma textura leve e uma cobertura elevada. Assim é a nova base em pó da Maybelline. A SuperStay 24 horas foi desenvolvida com o intuito de facilitar o dia a dia de muitas mulheres que, mesmo com a vida agitada, não dispensam maquilhagem.

Com uma fórmula de longa duração e à prova de água, este lançamento destaca-se ainda por não transferir ou manchar e se adequar a todos os tipos de pele.

Este pó de acabamento mate pode ser aplicado de duas formas consoante o efeito desejado: com uma esponja para conseguir alta cobertura ou com um pincel para um efeito mais natural.

A base SuperStay 24 horas da Maybelline (PVPR: 13,99€) está à venda em super e hipermercados.