Segunda-feira

A Guerlain adicionou dois novos produtos à gama Abeille Royale: o duo de cremes para o rosto Honey Treatment. Designado como um dos elixires da juventude, o mel continua a ser o ingrediente estrela desta linha, sendo que para este lançamento em específico a marca tentou trazer para a atualidade um tratamento com milhares de anos.

"A forma galénica dos dois cremes é inspirada nas compressas de mel: os princípios ativos reparadores da juventude são difundidos e como que selados no coração da epiderme. As suas texturas de efeito rede foram concebidas para oferecer à pele o máximo de conforto e uma sensação envolvente e protetora. Isto cria um efeito da compressa", refere a marca em comunicado.

Tanto o creme de dia como o creme de noite têm na sua base a Dynamic BlackBee Repair, uma tecnologia única desenvolvida pelos investigadores da marca, e que reúnem "o lendário mel de Abelha Negra da Ilha de Ouessant, uma geleia real exclusiva e três outros méis provenientes de ilhas com ambientes preservados".

Ambos os cuidados antienvelhecimento vão atuar diretamente nas fibras de colagénio conferindo hidratação, proporcionando um efeito cicatrizante e, por fim, uma reparação da pele. Os resultados? Uma redução dos sinais de envelhecimento, mais elasticidade e um aspeto mais jovem.

O Day Cream (50 ML/143€) e o Night Cream (50 ml/169€) já estão à venda online e nas boutiques Guerlain.

Terça-feira

Sente as suas unhas quebradiças, a escamar e a necessitar de uma boa dose de fortalecimento? A pensar nisso a Isdin criou um produto que consegue responder a cada uma destas necessidades.

O Si-Nails ® apresenta-se como um fortalecedor de unhas de uso diário em formato caneta que consegue fazer magia até mesmo em quem tem unhas de gel.

"Até agora SI-Nails já era uma resposta, mas hoje podemos ir mais além propor uma solução que permite tornar as unhas menos quebradiças, mais lisas e mais fortes enquanto se está a utilizar verniz e verniz gel seja como prevenção ou tratamento” afirmou Alexia Santos, gestora de produto da marca, em comunicado.

Formulado com queratina e ácido hialurónico catiónico, vai proporcionar uma ação três em um uma vez que vão fortalecer as unhas ao mesmo tempo que promovem o seu crescimento e ajudam na hidratação. Idealmente deve ser aplicado à noite na zona das cutículas e debaixo da unha.

O ISDIN SI-Nails está disponível em farmácias e parafarmácias por 24,90€.

Quarta-feira

Traga hidratação, nutrição e ação regeneradora para os seus lábios com a nova máscara labial da Musa Natural. Com a chegada do tempo frio e a baixas temperaturas, a marca portuguesa de cosméticos decidiu apostar na criação de um produto que conseguisse cuidar dos lábios secos e gretados durante a noite.

Produzida de forma totalmente artesanal, lançou uma máscara labial que deve ser aplicada antes de ir dormir e que irá atuar enquanto descansa. Enriquecida com óleos vegetais e antioxidantes, este novo cuidado de beleza vai hidratar em profundidade os seus lábios e restaurar a sua suavidade.

Este novo lançamento está disponível em dois sabores - morango e chocolate/avelã – e custa 12 euros.

Descubra este e outros produtos da Musa Natural nos cerca de 50 pontos de venda físicos espalhados pelo país ou online.

Quinta-feira

L’Or de J’Adore é a mais recente criação da maison Dior. Este novo perfume, que já chegou ao mercado português, promete conquistar os fãs de aromas florais com um toque de sensualidade.

O icónico perfume J’adore, lançado em 1999, foi o ponto de partida para esta criação floral que agora ganha uma nova vida com Francis Kurkdjian. Mais do que passar a sensação olfativa de um bouquet de flores, o diretor de criação de perfumes da marca quis apostar numa fórmula mais simples composta por jasmim, rosa, lírio do vale e violeta.

“Tomar posse desta profusão quase pictórica exigiu que eu mergulhasse de cabeça na fórmula e misturasse a sua riqueza para reter apenas o essencial: uma rosa sensual e um jasmim poderoso. Portanto resumi e defini este bouquet denso com o desejo de encontrar uma nova harmonia e um novo equilíbrio para as suas proporções. Também adicionei toques de cores mais arredondadas e suaves, enfatizando o rosa e o branco e destacando as flores solares. A fórmula agora parece mais rígida. De certa forma, exagerei nos contornos florais para tornar as suas nuances mais proeminentes e assim definir uma nova textura, semelhante à do ouro fluido e envolvente”, afirmou em comunicado.

A nova fragrância L’Or de J’Adore conta com a assinatura de Francis Kurkdjian e está à venda por 166€.

Sexta-feira

Chama-se Absolut Repair Molecular e é a grande novidade da L'Oréal Professionnel. Esta nova linha, que vem agora juntar-se à família Absolut Repair, consiste num tratamento capilar que promete revolucionar a saúde do seu cabelo.

Isto é possível através da tecnologia molecular avançada presente nesta nova gama, que vai restaurar a fibra capilar de todos os tipos de cabelo que precisam de um cuidado reparador profundo devolvendo-lhe suavidade de brilho.

Outra das suas características prendem-se com a criação de “uma barreira protetora ao redor do cabelo, ajudando a prevenir danos futuros causados pelo calor, produtos químicos e agressores ambientais”, refere a marca em comunicado.

É composto por três produtos – champô, sérum de enxaguar e máscara – e adequa-se a todos os tipos de cabelo.

O Absolut Repair Molecular está à venda em salões de beleza parceiros de L'Oréal Professionnel.

Sábado

A sua pele precisa de um shot de colagénio? Se respondeu na afirmativa, a Matiderm acaba de lançar uma novidade que pode ser a solução de que estava à procura.

O Collagen lif é um gel-creme que vai atuar ao nível das linhas de expressão, rugas e flacidez do rosto. E tal como o próprio nome indica, o colagénio é o ingrediente-chave deste lançamento que vai ajudar na elasticidade e proporcionar um efeito lifting da pele.

“A sua fórmula avançada inclui 1% de Colagénio Bio-Tech, a fração ativa do colagénio que consegue uma maior absorção na pele, reforçada pelo Lupeol, que maximiza a sua eficácia”, refere a marca em comunicado.

Este cuidado, que deve ser aplicado após limpeza do rosto, vem juntar-se à gama shots da marca composta por cinco produtos que respondem a diferentes necessidades: Vitamina C, Retinol, Hialurónico, Salicílico e Arbutina.

O Shot Collagen lif (35€) já está à venda em farmácias e parafarmácias.

Domingo

Se já conhece a gama de batons Le Rouge Deep Velvet lançada pela Givenchy, vai gostar de saber que a marca de beleza acaba de adicionar três tons a esta linha.

Beige Sable No.9 (um tom de bege rosado), Nude Ambré No.15 (um rosa acobreado profundo) e Brun Acajou No.50 (um castanho intenso) são os três lançamentos que facilmente se adaptam a qualquer look.

Com um acabamento mate e composto por 15 cores, os batons desta linha destacam-se pela sua fórmula pigmentada e hidratante, proporcionando uma sensação de conforto até 12 horas.

A gama Le Rouge Deep Velvet está à venda por 43,03€.