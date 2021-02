Como aconteceu em setembro, quase todas as coleções desta edição da Semana da Moda de Nova Iorque são apresentadas virtualmente por causa da pandemia da covid-19, e a maioria dos grandes estilistas estão ausentes.

A exceção: os designers Jason Wu, que fez um desfile para 25 pessoas no domingo, e Minkoff, que convidou 100 pessoas para uma apresentação esta terça-feira no Spring Studios no SoHo, com máscara e distanciamento social obrigatórios.

Mais milhares de pessoas viram a coleção de primavera de Minkoff ao vivo no TikTok e no Instagram, e também poderão vê-la na plataforma NYFW.com. Mas também, em colaboração com o Yahoo Ryot Lab e o estúdio de conteúdo 5G da Verizon Media, a estilista de Nova Iorque usará a tecnologia de realidade estendida (XR) para apresentar o seu desfile em 360 graus na quarta-feira no Yahoo.

A partir do telemóvel, o consumidor poderá concentrar-se numa peça de roupa na apresentação, passar os olhos por um vestido, apreciar os detalhes. Uma experiência que às vezes não é possível nem mesmo na primeira fila de um desfile.

"O conteúdo imersivo realmente ajuda a contextualizar uma coleção e permite que o consumidor se aproxime do designer e do vestuário sem entrar numa loja", ressaltou Minkoff ao site Women's Wear Daily (WWD).

"Através de experiências de tecnologia exclusivas, como as que estamos a criar com o Yahoo, podemos imergir as pessoas na marca Rebecca Minkoff de uma forma mais exclusiva".

Porém, muitos acreditam que nada substitui a experiência de ver uma coleção pessoalmente.

"Ver a coleção pessoalmente é muito mais emocionante, dá para sentir o ambiente, dá para ver os tecidos melhor, tem música", contou à AFP a modelo russa e blogger Karina Blik após o desfile de Minkoff, que mostrou muitos calções de couro e de verão vestidos maxi com estampados de animais (e máscaras a combinar).

Quando não se vê uma coleção pessoalmente, "perde-se a energia, a magia e o aspecto social", comentou Esther Santer, uma blogger de moda nova-iorquina de 30 anos.

"Afinal, nada como ver pessoalmente o movimento de uma peça de roupa, com o que está conjugada".

De qualquer forma, "Minkoff é incrível por ter conseguido isso", opinou.

"Foi ótimo sair e sentir o gostinho da Fashion Week, porque sei que todos sentimos falta".