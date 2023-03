Apesar de ser um facto desconhecido por grande parte da população, a qualidade dos lençóis e fronhas pode afetar significativamente o cabelo. Dormir em lençóis ásperos pode causar vários danos às texturas capilares, enquanto dormir em roupa de cama com qualidade e suavidade pode ajudar a manter o cabelo mais suave, hidratado e sem quebras.

Neste sentido, os lençóis de bambu, como por exemplo os do Momo Coton, podem ser uma alternativa ao algodão, pois são feitos de fios mais longos, mais macios e mais arredondados, pelo que quando dormimos com roupa de cama de bambu, o cabelo desliza sobre o tecido com pouca resistência e fricção evitando danos ao cabelo.

1. Previnem o atrito e o efeito frizz

Alguma vez acordou de um sono difícil para descobrir que o seu cabelo está em todas as direções diferentes? Isto é tipicamente causado pela fricção numa fronha de almofada mais áspera, provocando nós e quebra das fibras capilares, o que também dificulta o crescimento do cabelo. No caso do bambu, as suas fibras são lisas, arredondadas, compridas e macias, pelo que a textura suave da roupa de cama deste tecido evita puxões e fricção desnecessários.

2. Protegem as pontas espigadas

As pontas suaves e redondas das fibras de bambu ajudam a reconstruir o cabelo e a impedir que as pontas do cabelo fiquem espigadas, protegendo-as de qualquer dano adicional, enquanto os lençóis de materiais mais ásperos facilitam o aparecimento de pontas espigadas. Esta é uma condição capilar comum, mas prejudicial que, quando não tratada, deixa o seu cabelo seco e quebradiço e que ocorre quando as fibras capilares se dividem devido a danos na haste capilar.

3. São antibacterianos

Os lençóis de bambu são naturalmente hipoalergénicos e antibacterianos, propriedades que significam que as fronhas de bambu irão manter o seu cabelo mais limpo e fresco, bem como promover um couro cabeludo mais saudável, pois previnem a acumulação de ácaros e as bactérias.

4. Promovem um cabelo mais nutrido

Os materiais de cama mais tradicionais são muito absorventes e afastam a humidade do cabelo durante a noite. Por outro lado, embora o bambu seja um material absorvente, os lençóis de bambu são, também, respiráveis, pelo que trabalham para afastar o excesso de humidade proveniente por exemplo do suor e de óleos corporais, ao mesmo tempo que ajudam o cabelo e a pele a reter os seus níveis naturais de humidade.